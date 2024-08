L’Ajuntament de l'Escala i el Club Nàutic fomentaran activitats sostenibles al mar

L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, i el president del Club Nàutic l’Escala, Narcís Carreras, van signar a principis del mes de juliol un conveni de col·laboració entre les dues entitats amb l’objectiu de fomentar la realització d’activitats sostenibles al mar, així com esdeveniments nàutics sense motor. L’acord compta amb el finançament dels fons europeus Next Generation per un import de 30.000 euros, dins el projecte PSTD "L’Escala-Mar d’Empúries".

Ambdues institucions volen treballar per l’impuls de la sostenibilitat turística en les activitats nàutiques del municipi, fomentant activitats de sensibilització ambiental i amb la pràctica sostenible de qualsevol esport vinculat a la Mar d’Empúries, per tal de posicionar-se com a capdavanters en aquesta modalitat dins la Marca turística de Catalunya i de Costa Brava, incorporant el màxim nombre d’empreses turístiques del municipi per treballar conjuntament en aquesta estratègia turística. Entre altres, hi ha projectes com el Projecte Surfing For Science que se centra en l’avaluació dels microplàstics que hi ha al mar o l’adhesió a la Xarxa Catalana de Marcatge i Seguiment de Fauna Aquàtica.