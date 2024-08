Instal·len a tres carreteres de l'Empordà un sistema amb intel·ligència artificial per evitar accidents amb animals

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat en marxa un sistema per avisar als conductors de la presència d'animals a la carretera. S'ha col·locat a tres punts de l'Alt Empordà on Trànsit ha detectat més sinistralitat per aquest motiu, després de creuar les dades dels Mossos amb les dels Agents Rurals. A través d'un sistema de càmeres i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial es detecta els animals que creuen o la via o que estan a punt de fer-ho i de seguida salta una alerta a un panell lluminós que avisa el conductor i l'obliga a reduir la velocitat. Dels tres punts escollits, dos són a l'N-260, a Garriguella i Cabanelles, mentre que el tercer és a l'N-2 a l'alçada de Pontós.

"El que volem és passar la càrrega de la prova al conductor". Són paraules del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en la presentació d'un sistema pioner a Catalunya que avisa de la presència d'animals a la carretera. De moment, està previst que es posi en marxa a dos punts de l'N-260 i un altre de l'N-II, tots ells a l'Alt Empordà. El motiu és, bàsicament, perquè s'ha detectat que són tres punts amb una sinistralitat amb fauna implicada bastant alt, però també perquè el Ministeri de Transports ha proposat aquestes dues vies que són de titularitat estatal.

Si tot va com ha d'anar, entre setembre i octubre el sistema estarà "a ple rendiment", si bé el contracte permetria allargar-ho fins a final d'any. Lamiel, però, confia que en breu estarà a punt i ajudarà a reduir els accidents amb animals en aquests punts.

Tècnics treballant en la instal·lació de les càmeres a Cabanelles. / Gerard Vilà

A través d'un sistema de càmeres, que ara s'estan acabant de calibrar, es cobreix la via i el seu entorn més immediat. En cas que es detecti un animal s'activa una alerta a un senyal lluminós que hi ha al voral de la carretera i que adverteix de la presència de fauna a la carretera i obliga a reduir la velocitat al conductor. "Es fa tot per tal que s'eviti el xoc i busquem aquesta estratègia perquè el conductor actuï i no pas perquè ho faci el senglar, perquè li hem entrat nosaltres al seu hàbitat", explica el director del Servei Català de Trànsit.

Lamiel, però, deixa clar que el que cal és buscar fórmules per reduir la població de senglars especialment, ja que "ha incrementat molt", però assenyala que des de Trànsit només poden intentar evitar que entri a la carretera, amb la instal·lació de tanques, però si s'acaba produint, el que cal fer és intentar evitar l'accident. "Això és un sistema que ajuda al conjunt de polítiques per la reducció de sinistralitat i d'incidents que provoca la fauna salvatge com el senglar o els cabirols", ha remarcat el director de l'SCT. Lamiel també ha explicat que el motiu de fer un panell lluminós que alertés de la presència d'animals té a veure amb el fet que la majoria de la fauna salvatge surt a buscar aliment al vespre i a la nit.

Per tal d’evitar confusions, aquests panells estaran per defecte inactius, tret quan les càmeres detectin l'entrada d'un animal a la via que llavors s’encendran. Convé destacar que un cop instal·lades les càmeres amb intel·ligència artificial que s’alimenten energèticament amb plaques solars, hi ha hagut un període de proves de sincronització i validació del sistema.

El sistema de càmeres a Cabanelles que detecta els animals a la via. / Gerard Vilà

44 incidents aquest any amb fauna

A les comarques gironines s'han produït en total 44 incidents en els quals s'hi ha vist implicats animals. D'aquests, 32 han acabat amb una topada amb vehicles, quatre dels quals el mes de juliol, malgrat que no és un mes en què el senglar estigui gaire actiu. D'aquestes quatre topades, una s'ha produït just en el punt on s'ha instal·lat el sistema d'avís, a Cabanelles, l'altre va passar a Figueres, mentre que els altres dos van ser a la zona de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). Una de les particularitats d'aquest nou sistema és que s'alimenta a través de panells solars i bateries.