Organitzen una sardinada solidària al Xiringuito X de Castelló a favor de l'escolarització a Uganda

Un any més, torna un clàssic de l'estiu: la sardinada del Xiringuito X de la Rubina de Castelló d'Empúries a benefici de l’associació empordanesa We Love Uganda. Tindrà lloc aquest dimarts 6 d'agost, a partir de les 9 del vespre, i "preveu ser una jornada amb bon ambient, música i menjar on es maridin festa i solidaritat", segons expliquen des de l'entitat. En aquesta línia, per aquell dia el Xiringuito X també ha programat un concert amb IVY & CO (22.15 h) i DJ Lion ANt attack (00 h).

Cartell de l'acte. / Empordà

L’entitat We Love Uganda fa cinc anys que compta amb el suport del Xiringuito X, ja que l’establiment se suma a diferents causes solidàries durant la temporada d’estiu. En aquest sentit, tot el que es recapti durant la sardinada es destinarà al projecte ‘Beques d’escolarització per a infants i joves d’Entebbe’, proposta que permet accedir a l’educació a joves de secundària i a infants de primària. Tots ells pertanyen a famílies vulnerables de la zona que no tenen la capacitat econòmica de pagar les taxes escolars i les despeses d’ensenyament.

Des de l'associació We Love Uganda s'agraeix molt la col·laboració de tots els implicats a la sardinada solidària. "La seva col·laboració és clau; cadascú aporta el seu granet de sorra, però junts tirem endavant els projectes que tenim en marxa", apunten.