L'Alt Empordà arriba a màximes de 43 graus, les més altes de tota la Península

Els municipis de l'Alt Empordà de Torroella de Fluvià i Cabanes han registrat aquest dimecres màximes per sobre dels 43 graus centígrads. Es tracta dels valors més alts registrats a tota la península Ibèrica durant la jornada de dimecres, dia en què tot apunta que s'ha arribat a l'apogeu de l'onada de calor.

Segons apunten els registres diaris de l'Agència Estatal de Meteorologia i el Servei Meteorològic de Catalunya, els valors observats aquest dimecres en aquests dos municipis empordanesos són fins a un i dos graus per sobre respecte a les temperatures més altes registrades, per exemple, a Andalusia. En total, durant la jornada almenys 35 municipis catalans han estat per sobre dels 40 graus.

Segons afirmen des de Meteocat, les temperatures registrades durant aquesta onada de calor a Catalunya són totalment excepcionals. Fins i tot a l'estiu. Aquesta setmana s'estima que els termòmetres catalans han estat fins a 10 graus per sobre respecte als valors normals per a l'època. Aquest dimecres, per exemple, a diversos punts de l'Empordà s'han assolit màximes entre 41 i 43 graus. A les estacions meteorològiques de Tallada d'Empordà i Sant Pere Pescador s'ha batut rècord de temperatura i s'ha arribat a la xifra més alta dels últims 35 anys, quan es van iniciar els registres al lloc.

La temperatura màxima d'avui dimecres ha estat excepcionalment alta a l'Empordà, Pla de l'Estany i zones pròximes, en molts casos entre 40 i 43 ºC i fins a 43,2 ºC a Cabanes (Alt Empordà).



També s'han tornat a superar els 40 ºC a amplis sectors de l'interior i a punts del Vallès pic.twitter.com/8AmqanNkwo — Meteocat (@meteocat) July 31, 2024

Nits tòrrides, gairebé infernals

L'onada de calor que ara mateix passa Catalunya també està disparant els termòmetres nocturns i deixant mínimes excepcionalment altes. Dimarts a la nit dimecres, Barcelona va registrar una altra nit tòrrida entre els 25 i els 27 graus. El municipi de Cabacés, a Tarragona, va vorejar la nit infernal amb el mercuri que no va baixar dels 28,3. A l'observatori de Montserrat, a gairebé 1.000 metres d'altitud, també s'hi va registrar una nit anòmalament càlida amb mínimes per sobre dels 25.

Els pronòstics apunten que aquest episodi de calor extrema s'allargarà fins com a mínim aquest dijous. Després s'espera l'arribada d'una massa atlàntica més fresca, que començarà a penetrar pel nord-oest peninsular i donarà lloc a un descens generalitzat de les temperatures. Divendres ja s'espera una lleugera baixada dels termòmetres, tot i que continuaran marcant valors elevats per a l'època.