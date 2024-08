Detenen nou homes per les destrosses i disturbis a Figueres després del doble crim de Font de la Pólvora

Els Mossos d’Esquadra han detingut nou homes pels actes vandàlics i desordres públics comesos a Girona i Figueres després doble crim de la Font de la Pólvora.

Les detencions s'han realitzat en el marc dels controls que ha establert la policia des de la revetlla de Sant Joan i també, hi ha hagut algunes persones que s'han entregat a la policia. Aquests detinguts són familiars i amics de la família de les víctimes que han causat destrosses en propietats de l'autor del crim o de la seva família tant a Girona com Figueres. D'altra banda, també hi ha algun arrestat pels disturbis que es van produir la mateixa nit del crim a l'hospital Josep Trueta.

D'altra banda, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona segueix investigant el crim i buscant l'autor i els còmplices del doble assassinat.

Els nou arrestats tenen entre 34 i 55 anys, tots ells compten amb antecedents policials, i se'ls acusa de ser presumptes autors dels delictes de danys, entrada a habitatge aliè i desordres públics. A més, a dos d’ells també se’ls ha detingut i se'ls acusa d’un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

El doble crim de la Font de la Pólvora es va produir durant la Revetlla de Sant Joan mentre se celebrava l'aniversari d'una dona. Després d'una discussió entre dues dones, el marit d'una d'elles -Guillermo- va treure un fusell d'assalt i juntament amb tres homes més, van matar a trets a un home i la seva cunyada, a qui també van atropellar durant la fugida. D'aquests trets també en van resultar dues persones ferides, el fill i la filla del difunt.

La filla ja va ser donada d'alta de l'hospital Josep Trueta des de fa pocs dies, però el seu germà, menor d'edat encara hi està ingressat. La jove en una manifestació recent va explicar com havien anat els fets, les conseqüències que encara arrossega del doble crim.

En aquesta concentració davant la comissaria dels Mossos de Vista Alegre de Girona i l'Ajuntament, veïns i familiars van demanar justícia i que es detingui l'autor i els seus còmplices d'aquest doble crim. Els Mossos d'Esquadra informen que mantenen la investigació per a la localització dels autors continua oberta i activa i que encara mantenen un dispositiu policial amb efectius d’ordre públic en aquest barri.

Aquest crim no només va generar problemes immediats al barri i a l'hospital Trueta sinó que també es van escampar fins a Figueres. D'entrada, la mateixa nit després dels crims, es van produir uns aldarulls a l’hospital Josep Trueta de Girona. Unes 150 persones que eren familiars, amics i veïns de les víctimes que estaven sent ateses en el servei d’urgències d’aquest centre hospitalari, van irrompre violentament dins de l’hospital trencant la línia policial colpejant, empentant i agredint els agents que formaven un cordó per garantir la seguretat dels treballadors i usuaris del centre. La policia ha detingut dos homes que van participar en aquests disturbis. Es tracta de dos homes, de 37 i 53 anys a qui acusen d'un presumpte delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat. A causa d’aquesta agressió, van resultar ferits lleus dos agents.

D'altra banda, l'endemà del crim també hi va haver destrosses en propietats del presumpte autor dels fets i de la seva família. En acte de revenja, una cinquantena de veïns i familiars de les víctimes van anar en acte de revenja a destrossar dos habitatges. Van fer destrosses importants per exemple a la casa del presumpte autor que té a Vila-roja.

Cinc dies després del crim hi van tornar a haver disturbis, però en aquest cas, un centenar de persones, provinents molts d’ells del barri de Font de la Pólvora es van concentrar en el barri Sant Joan de Figueres. Van causar danys també de consideració a tres habitatges d’aquest barri que també són de familiars del suposat assassí.

En els dos casos aquestes persones anaven armades amb pals, pics, martells, destrals, pales, aixades i bastons. Els Mossos d'Esquadra es van desplegar al barri de Sant Joan amb el suport de la Guàrdia Urbana. Els implicats van fer destrosses , però, tot i això, la policia no va intervenir i cap va resultar ferida cap persona. Arran dels fets, els Mossos van obrir una investigació per identificar i detenir els autors d’aquests delictes. Entre aquests detinguts dels dos episodis de destrosses hi ha els dos homes detinguts pels aldarulls a l'hospital Trueta, que també van participar en els actes vandàlics en els habitatges de Girona, segons la policia.

Aquests no han estat els únics actes de revenja que han materialitzat amics i familiars de les víctimes contra la família de l'assassí. També hi ha hagut la crema d'un cotxe a Mont-ras, d'una embarcació i motos al mateix barri de la Font de la Pólvora, entre altres. Mentrestant al barri es manté un dispositiu policial permanent i els controls d'accés són una constant. Els familiars de les víctimes reclamen que es detingui l'autor i els còmplices.