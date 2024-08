Camallera pressiona per arreglar l’entrada de l’AP-7

L’alcalde de Saus, Camallera i Llampaies, Esteve Gironès, assegura que la problemàtica sobre la benzinera del terme municipal de Bàscara continua provocant molèsties al seu municipi. "Tot i que la tenim proper al nucli de Llampaies, es troba al municipi de Bàscara i tampoc tenim el control d’aquesta benzinera. Ens hem queixat als departaments d’Interior, a Carreteres, i sé que estan fent actuacions", ha dit Gironès a EMPORDÀ, tot afegint que "molts camions entren al poble de Llampaies per girar allà", alhora que lamenta que "ens han aixafat fanals, les cobertes dels contenidors, senyals de trànsit i això és una despesa important per al nostre ajuntament".

L’alcalde del municipi que limita amb altres comarques gironines també assegura que "els Mossos d’Esquadra estan posant multes als camioners que infringeixen les normes de trànsit, però, si no s’arregla l’entrada a la benzinera no avançarà res. La sortida de l’autopista ja és perillosa, perquè has de creuar el carril i una de les solucions passaria per fer una rotonda que permetria dirigir els camions a la benzinera".