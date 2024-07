Roben les figures del símbol del Naixement del monument 'Agnus Dei' de Sant Pere de Figueres

El monument 'Agnus Dei' de l'església de Sant Pere de Figueres s'ha quedat sense les figures que simbolitzaven el Naixement després que algú les hagi robat. El prevere del temple, mossèn Ferrés, va trobar a faltar-les aquest dimarts a la tarda. Mossèn Ferrés ha afirmat que presentaran una denúncia a la policia aquest mateix dimecres i recorda que hi ha "moltes persones que s'acosten a contemplar" el monument en el moment d'entrar a l'església. Sant Pere està al costat del Teatre-Museu Dalí i aquest monument commemora la connexió que tenia Salvador Dalí amb aquesta església, on va ser batejat i s'hi va fer el funeral. L'obra es va inaugurar el 2020 amb motiu del mil·lenari del temple religiós.

L'obra 'Agnus Dei' sense les figures del Naixement al temple de Sant Pere de Figueres. / Cedida a l'Empordà

'Agnus Dei – El meu nom és Salvador' intenta recordar el vincle de Salvador Dalí amb l'església de Sant Pere. El bateig i el funeral de Dalí en aquest temple se simbolitzen amb una alfa i omega de la seva vida i que estan en concordança amb el simbolisme de la peça. De moment, l'escultora de l'obra, Duaita Prats, ja ha rebut l'encàrrec per reposar les figures.

Prats ha detallat que els materials "eren senzills" i per això no creu que els autors del robatori en treguin un benefici econòmic. "Són gestos absurds", afegeix. De tota manera, l'autora assegura que la reproducció serà encara "més humil" perquè les farà en fang com a "símbol de terra i de vida".