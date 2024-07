Pacients de càncer de mama es reuniran amb la ministra de Sanitat per reclamar l'accés a dos fàrmacs vitals

Pacients de càncer de mama metastàtic es reuneixen aquest dijous 1 d’agost amb la ministra de Sanitat, Monica García després d’haver lliurat al Ministeri les més de 88.000 signatures que van reunir en change.org en la campanya CuantoValeUnaVida sol·licitant que la Seguretat Social financi dos fàrmacs: Enhertu i Trodelvy que necessiten per a continuar vivint. L’acte va tenir lloc el 23 de juliol, a Madrid. "És una crida urgent per continuar vivint" explica la figuerenca Angi Afonso, de 47 anys, que pateix càncer de mama metastàtic. Avui dia la lluita continua i ja s’ha superat la barrera de les 100.000 signatures recollides. Per a aquestes pacients cada segon compta, per això la ministra ha acceptat parlar amb elles com més aviat millor. La teràpia costa 5.000 euros i s'administra cada 21 des. Mentre 16 països europeus ja financen aquests tractaments, a Espanya només els reben el 15% de les pacients.

La impulsora d’aquesta iniciativa i pacient de càncer de mama metastàtic Victoria Rodrigo va explicar després de lliurar les signatures al Ministeri de Sanitat que volia preguntar-li la ministra Mónica García "quant val per a vostè una vida, perquè per a mi i per als meus familiars la meva vida no té preu" i "Quantes més han de morir abans que es prenguin mesures?".

Lliurament de signatures al Ministeri de Sanitat / José Ramón Alonso

A Rodrigo, el diagnòstic de càncer de mama amb 37 anys li va canviar la vida per sempre. Als 39, el diagnòstic de metàstasi va afegir un nou capítol a la seva història, "un que ara lluito per escriure cada dia. Estic viva gràcies al fet que puc costejar un tractament que no és finançat per la Seguretat Social a Espanya: Enhertu i Trodelvy". Però aquesta realitat no és la mateixa per a totes. "Des del meu diagnòstic, he conegut moltes dones amb la meva mateixa malaltia que no han tingut la mateixa sort. Sense accés a aquests tractaments, moltes han mort. És una realitat que he hagut de presenciar massa sovint".

Sense accés a aquests tractaments, moltes han mort. És una realitat que he hagut de presenciar massa sovint" Victoria Rodrigo — Pacient de càncer de mama metastàtic

El passat 19 de juny, la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIPM) va decidir una vegada més no aprovar el finançament d’aquests tractaments essencials per al càncer de mama metastàtic. Aquesta és la tercera negativa, a pesar que l’Agència Europea del Medicament (EMA) i l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) han aprovat aquests fàrmacs després d’exhaustius assajos clínics, considerant-los com alguns dels més prometedors i potents dels últims anys.

Rodrigo va iniciar la recollida de firmes el passat 25 de juny. Les pacients no entenen que sigui la tercera vegada que es rebutgi. "Per què Espanya es queda enrere? És un dels tractaments més prometedors i punters i han demostrat la seva eficàcia". Enhertu (trastuzumab deruxtecan), per a la indicació de càncer de mama metastàtic HER2 Low i Trodelvy (sacituzumab govitecan) per a càncer de mama metastàtic amb receptors hormonals (HR) positius i HER2 negatiu. Les pacients de càncer de mama metastàtic depenen dels organismes públics per costejar els tractaments. Per mantenir-se vives. Per això la no inclusió en els pressupostos de Sanitat de dos nous medicaments, aprovats per Europa, posen el rellotge de moltes pacients en compte enrere.

"Aquesta situació és insostenible i ens costa vides. Sense aquesta medicació, ens morim. Ens allarga la vida i ens dona qualitat de vida", manifesta Rodrigo. És necessari que el finançament d’aquests medicaments es faci efectiva per a totes les pacients que ho necessitin. La vida de cada dona compta, i l’accés a tractaments efectius no hauria de dependre de la capacitat econòmica individual, recalquen. "Cada dosi amb aquest fàrmac costa 5.500 euros i s’administra cada vint-i-un dies. Necessitem que es replantegin les seves decisions, que ens escoltin".

Continuar vives

Aquesta és l’esperança que mou Victoria Rodrigo i la resta de dones que pateixen aquesta realitat. "No podem permetre que més dones morin esperant. Ens neguem a quedar-nos de braços plegats". Per això han fet una crida urgent al Ministeri de Sanitat i a les farmacèutiques perquè arribin a un acord al més aviat possible. La reunió amb la ministra obre ara una porta a aconseguir el seu objectiu. Cada minut compta. Angi Afonso remarca: "Ho fem per totes les dones, les que ho han passat abans, les que ho passen i les que ho passaran, ja que s’estima que una de cada tres generaran la malaltia". Agraeixen el fet que "ens estem fem fortes gràcies al suport de tothom que s’està fent ressò". Tot i això, l’esperada solució arriba tard en molts casos: A Maria Carmen Peñas, no li és possible assumir aquest cost: "Hem esgotat totes les vies de tractament i ara mateix estic ingressada en una unitat de cures pal·liatives esperant el final". Afegeix "no tinc accés al tractament que em podria salvar perquè no me’l finança la sanitat pública i jo no soc candidata a tenir una assegurança privada. Sense finançament públic ens morim".

Segons els especialistes el fàrmac actua com una espècie de cavall de Troia, ja que té com a objectiu desviar a les cèl·lules tumorals per a destruir-les. S’administra via intravenosa i viatja a través de la sang fins a les cèl·lules tumorals, una vegada detectades entra sense ser detectat i allibera la quimioteràpia sense danyar a les altres cèl·lules sanes. De moment els fàrmacs només són aprovats per a un petit grup de pacients: "Jo no estic dins aquest grup i he tingut sort perquè tinc una assegurança privada que de moment em cobreix, però tinc companyes que no han arribat a rebre el tractament i han mort, altres que estan en cures pal·liatives esperant el tractament i d’altres que estan pagant els 5.500 euros que costa cada dosi cada 21 dies".

"Vivim gràcies a la medicació, fins que aquesta deixa de funcionar i hem de provar una altra". Aquests nous medicaments afegeixen vida a la vida. "No podem perdre temps. Ens donen una esperança de vida de 5 anys, però arriba un moment que no et queden línies de tractament i deixen que et moris" lamenta Rodrigo. "Per pagar-se el tractament una companya del País Basc ha fet servir els estalvis i ajuda de familiars, però de continuar així haurà de rehipotecar casa seva. El tractament està funcionant. Abans no podia caminar i ara estava passejant amb el seu home, està parat. El fàrmac pot reduir el tumor i parar-lo, però la crua realitat és que no se’l pot continuar pagant".