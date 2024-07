Nit roent a Portbou amb registres que han superat els 30ºC

Nit i matinada d'insomni en molts punts de l'Alt Empordà. Ventiladors i aires condicionats han treballat de valent per intentar fer passar millor les hores els ciutadans. I és que la nit ha estat complicada. Els veïns i turistes que eren a Portbou així ho han pogut copsar. Allà la temperatura gairebé no ha baixat dels 30 graus durant tota la matinada.

Pel que fa a la resta de poblacions gironines, la major part han tingut una nit tropical. A la mateixa hora que Portbou registrava els 30,6 °C es podia veure com Girona assolia els 21,6 °C en una matinada d'insomni o a Santa Coloma el mercuri pujava fins als 22,7 °C. Unes temperatures que han complicat la nit fins i tot en punts del Pirineu com a Molló, on es registraven 21,2 °C. En el següent mapa es pot veure la situació que es vivia a la província a aquella hora.

Aquest migdia i durant les primeres hores de la tarda es preveu que l'onada de calor arriba al seu punt màxim i les comarques de Girona siguin la zona de Catalunya on els termòmetres s'enfilin més. El Meteocat manté l'avís per situació meteorològica de perill per calor per aquest dimecres a tota la província i dijous, a l'Alt Empordà.

⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dc. a dj. 14:00 a 20:00 h

➡ Llindar que es pot superar: calor intensa

➡ Grau de perill màx. 🔴 5/6



Episodi d’onada de calor. pic.twitter.com/DlSE831tGZ — Meteocat (@meteocat) July 31, 2024

La matinada vinent també s'espera complicada i que torni a haver dificultat per dormir, ja que els termòmetres es mantindran en registres molt elevats. Es manté l'avís per calor nocturna

Pluges a la vista

De cara als pròxims dies, el Meteocat augura que divendres arribaran pluges, uns xàfecs que poden ser forts en punts de la província. Hi ha previsió de forts xàfecs a partir del migdia i fins a la matinada. Podrien produir-se tempestes que deixin més de 20 litres en mitja hora en molts punts de la província, amb l'excepció de l'Empordà-.