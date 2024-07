Figueres tornarà a tenir allotjament de càmping després de vint anys

Des de finals dels anys cinquanta fins ben entrats els setanta, l’impacte de boom turístic derivat de l’entrada constant de ciutadans europeus per la frontera amb França va generar l’obertura d’un gran nombre d’establiments comercials, restaurants i allotjaments a peu de carretera. Des de la Jonquera fins a Figueres, les cases de souvenirs, ceràmica, hostals i hotels van anar proliferant. També es van obrir càmpings, un d’ells fallit als Banys de la Mercè de Capmany. A Figueres, n’hi va haver dos, de molta nomenada: el càmping Pous, situat a l’entrada nord de la ciutat, i el càmping La Fresca, ubicat entre La Cate i l’hospital, en un indret molt proper a l’antiga carretera General.

El bar i la recepció de l'establiment en el seus inicis, als anys seixanta / ARXIU SANTI COLL

Paradoxalment, mentre que a la resta del territori els càmpings van anar creixent i evolucionant fins a situar-se entre els millors d’Europa, les instal·lacions figuerenques van tancar, per motius diversos. La Fresca va reconvertir-se en una urbanització d’alt nivell adquisitiu i el Pous va deixar de donar servei als campistes el 2003.

Ara, a partir de la iniciativa d’un grup empresarial anomenat Càmping Campella del Sol SL, l’Ajuntament de Figueres ha començat a gestionar els tràmits per a la seva reobertura. Dimecres passat, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla Especial del Càmping Pous, que abasta una superfície de 64.241,44 m², dels quals 56.305,70 m² es corresponen a l’activitat de càmping, amb 300 unitats d’acampada i una capacitat de 900 persones. Tots els terrenys es troben íntegrament en sòl no urbanitzable.

Vandalisme i ocupacions

Si el projecte de reobertura de l’equipament arriba a bon port, s’acabaran anys de conflictes derivats dels assalts, les ocupacions i altres problemàtiques que ha patit la instal·lació d’ençà del seu tancament definitiu. A part del càmping, a l’edifici principal també hi ha hagut l’Hostal Androl, un restaurant amb més o menys fortuna i un comerç dedicat a les oliveres i altres productes vegetals.

El fet més greu es va donar el juny de l’any passat, quan la Guàrdia Civil va desmantellar una plantació amb 5.300 plantes de marihuana en aquest indret i va detenir dos homes que tenien cura del cultiu i vivien en uns vestidors habilitats al lloc.

L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, considera que aquesta iniciativa empresarial que ha de permetre la reobertura del càmping Pous «és molt positiva, per diverses raons, entre elles la creació de llocs de treball». El batlle argumenta que «l’aposta inversora dels promotors demostra l’atractiu que té Figueres en l’àmbit econòmic», al mateix temps que valora «el pas endavant que suposarà per a revertir la situació d’inseguretat que representava aquest indret des del seu tancament».

Tot plegat no hauria estat possible sense diversos antecedents urbanístics que han permès garantir la disponibilitat legal de l’espai per a aquesta activitat econòmica. Així, l’11 de gener de 2018 s’aprovà el text refós de la modificació del Pla general de 1983 que tenia com a objectiu incorporar l’ús de càmping al planejament vigent i poder recuperar l’activitat que feia quinze anys que estava aturada en aquell moment. Aquesta mateixa modificació també recollia les prescripcions Pla territorial i del Pla director urbà dels sistemes ferroviaris amb les consegüents línies d’edificació i protecció que se’n derivaven, ja que en aquesta zona també hi transcorrerà la futura variant nord del tren.

Posteriorment, l’aprovació definitiva del nou POUM, el juliol de 2023, va permetre mantenir la qualificació i l’ús de càmping en aquest àmbit.

Condicionants

L’aprovació del Pla especial està supeditada a diversos condicionants, com ara la valoració de la proposta presentada per part de la Guàrdia Urbana sobre la mobilitat de l’Ajuntament de Figueres i que la construcció de la sortida d’emergència pel costat de l’antiga llar d’infants Ramon Reig, on s’ha de construir la residència de la Fundació Altem, haurà de ser pavimentada.

 L’estudi de mobilitat indica tot un seguit d’actuacions a fer amb una valoració econòmica que també s’haurà d’incloure en el document del Pla especial i en l’estudi financer de les actuacions a fer, i en especial la creació d’un carril bici paral·lel a l’N-IIa.

Pel que fa als tancaments i els enjardinaments de l’espai, l’empresa haurà de «potenciar l’ús d’espècies autòctones en totes les plantacions i enjardinaments efectuats als espais lliures i zones», així com que es recomana que «les espècies siguin preferiblement de baixa inflamabilitat».