Figueres licitarà per 41 MEUR el nou contracte d'escombraries que "suposarà un salt endavant" a la ciutat

L'Ajuntament de Figueres ha presentat el nou contracte d'escombraries que sortirà a licitació i que ha d'entrar en funcionament a partir de l'1 de gener de 2025 durant vuit anys. En total, el cost serà superior als 41 milions d'euros, a raó de 5,2 cada any. Des de l'Ajuntament creuen que suposarà "un salt endavant" pel que fa a la recollida de residus a la ciutat. Entre les inversions, destaca la despesa en material, que inclou vuit camions, centenars de contenidors de diferents tipus i vehicles. El nou contracte, que anirà a ple aquest dijous, també preveu estendre la recollida porta a porta comercial a bona part dels comerços i establiments d'hostaleria i la recollida selectiva de fracció orgànica, que fins ara no es feia.

Aquest dijous el ple de Figueres aprovarà la licitació del nou contracte d'escombraries. Un contracte dividit en dos lots, d'una banda el de servei de recollida i transports de residus que té un cost anual de 4,58 milions d'euros i una altre lot del servei de gestió de deixalleries, que s'enfila als 626.440 euros l'any. En resum, es tracta del "contracte de govern", segons ho ha definit la regidora de servei urbà, Carme Martínez, ja que es tracta del "més important" que fa la ciutat.

Si tot va segons el previst, el nou contracte estarà en funcionament el proper 1 de gener i durarà vuit anys, si bé l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha deixat clar que necessitarà uns mesos per implementar-se del tot. Masquef assenyala que aquesta era una "promesa de govern", ja que l'actual vincle ve de 2001, quan es va signar per 15 anys i es va anar prorrogant fins el 2019. Després es va fer una licitació que es va acabar anul·lant i es va tornar a l'anterior contracte.

El plec contempla eliminar els diversos contenidors soterrats que hi ha en diferents parts de Figueres. El motiu, assenyalen des de l'Ajuntament, és que "no funcionen" i "s'estan reparant constantment". A canvi, està previst col·locar contenidors externs de doble obertura i metàl·lics per substituir-los. Ara bé, alguns sí que es podran instal·lar al mateix lloc que els soterrats, però en alguns casos s'haurà de buscar un nou emplaçament.

Porta a porta comercial i inversions

Des de l'Ajuntament expliquen que el plec de condicions preveu implementar el porta a porta comercial a bona part dels negocis de Figueres. D'una banda se centrarà amb la recollida d'orgànica als establiments i centres que en generin, com bars o restaurants, però també escoles i llars d'infants. A tots ells també es farà el porta a porta de resta. A més, s'ampliarà el sistema als negocis generin paper, cartró i envasos. Especialment s'incideix en aquells comerços que estan situats a les zones més concorregudes de Figueres, la majoria al centre de la capital de l'Alt Empordà.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, amb la regidors de Serveis Urbans, Carme Martínez. / Gerard Vilà

Pel que fa al vidre, la regidora de Servei Urbà, Carme Martínez, ha explicat que serà l'única fracció que no es recollirà a través del porta a porta als comerços, ja que "és car i complicat". A canvi, es col·locaran contenidors de vidre distribuïts a diversos llocs de la ciutat.

Un dels aspectes més destacats és la inversió que es farà en material. En concret, es contempla comprar fins a vuit camions, quatre dels quals amb gran capacitat de fins a 22 m3. També s'adquiriran furgons de neteja, vehicles auxiliars i d'altres elèctrics que faran la funció d'inspeccionar els carrers.

L'altra partida destacada és pels més de 1.000 contenidors de diferents fraccions que es compraran i distribuiran per Figueres. A més, també es preveuen 25 recipients de recollida d'oli, per tirar endavant una prova pilot de recollida d'aquest residu.

Augmenta la taxa

Una de les polèmiques que hi ha hagut els darrers dies és l'increment que suposarà la taxa d'escombraries pels veïns a partir del nou contracte. En aquest sentit, Masquef ha lamentat la "controvèrsia" i recorda que hi ha una llei europea que impedeix que el servei d'escombraries sigui deficitari i carrega contra anteriors governs municipals per "haver tirat la pilota endavant".

En aquest sentit, Carme Martínez ha deixat clar que han fet "tot el que han pogut" per ajustar la taxa a la implementació del nou contracte. A més recorda que "al final s'ha d'acabar anant a un sistema de taxa justa. Qui millor ho fa, menys paga", assenyala.

Pagar per serveis prestats

Una altra novetat que presenta el nou contracte és que es "paga per contenidor carregat", un fet que actualment no passa, ja que hi ha una tarifa plana pel servei. A més, Martínez ha revelat que al principi de cada trimestre s'avaluarà com ha estat el servei i, si no ha estat el correcte, "hi haurà una sèrie de penalitzacions" i no cobrarà el 100%.

Respecte al lot actual s'incrementa 1,5 MEUR, però es deu a que ara es farà recollida orgànica i que té un cost proper de 800.000 euros, que sumat a les inversions i a la despesa extra de personal s'acaba equiparant a l'anterior. A més, Masquef ha destacat que el plec contempla la possibilitat de fer modificacions que puguin ajudar.