La CUP de Figueres creu que la nova concessió de neteja "no es bona per a la ciutat"

El plec de contractació que ha presentat el govern de Figueres pels serveis de recollida de residus i per la gestió de la deixellaria no convencen a la CUP. El seu regidor, Xavier Colomer, considera que la proposta que s’ha presentat "no és una bona opció per la ciutat". En concret, l’edil cupaire centre les crítiques en el cost del servei de recollida de residus que s’eleva a 4.587.047€ anuals i per altra banda a l’externalització de la gestió de la deixellaria.

Sobre el cost de la recollida de residus consideren que no s’ajusta al servei que necessita una ciutat que no arriba als 50.000 habitants. I és que aquesta proposta suposa un cost anual de 95€ per habitant, mentre que la mitjana catalana de ciutats entre 10.000 i 50.000 habitants es troba en els 60€ per habitant. El regidor cupaire ha posat d’exemple tres ciutats amb una població similar a la de Figueres per evidenciar l’elevat cost que suposarà el nou servei de recollida de residus. A Vic la recollida de residus té un cost de 56€ per habitant, a Mollet del Vallès 47€ i a Gavà 55€. Colomer ha afegit que no ha trobat cap ciutat amb un cost tan elevat com Figueres, segons la formació inependentista.

Pel que fa al servei de la deixellaria, Colomer considera que no hauria de sortir a licitació, sinó que l’hauria d’assumir l’empresa pública FISERSA. El regidor justifica aquest posicionament perquè la inversió requerida és de 350.000€, una quantitat que l’ajuntament figuerenc pot assumir. Amb l’afegit que un servei gestionat de forma directa no està subjecte a IVA, i tampoc al 6% de benefici industrial que es preveu. El resultat segons els cupaires és que només amb la deixellaria els ciutadans estalviarien 100.000€ anuals.