El projecte del túnel sota el Castell de Figueres fa un pas endavant

La perllongació de la futura ronda Nord de Figueres des de la carretera de Llançà fins a la carretera de Llers acaba de superar un nou tràmit administratiu amb l’adjudicació, per part d’Infraestructures de la Generalitat, del contracte de serveis per a l’assistència tècnica a la redacció de l’estudi d’impacte ambiental des de la GIP 5106 fins a l’N-IIa. En concret, es tracta del tram d’aquesta ronda amb un túnel de doble sentit que ha de passar per sota del castell de Sant Ferran, una obra llargament ambicionada per part de l’Ajuntament de Figueres i una infraestructura bàsica en el plànol de la transformació ferroviària i de mobilitat de la capital empordanesa.

El contracte ha estat adjudicat a l’empresa Geotécnica SA amb una proposta de licitació de 55.271,12 euros. En el concurs públic convocat per la Generalitat, s’hi havien presentat sis empreses. Aquesta licitació s’ha afegit a la que va avançar l’EMPORDÀ setmanes enrere en relació amb l’estudi d’impacte ambiental de l’allargament de la C-31 des del Pont del Príncep fins a l’estació internacional de Figueres-Vilafant. El túnel per sota del castell de Sant Ferran tindrà el seu punt d’accés a prop de la infraestructura ferroviària i a la sortida del carrer Portlligat, a la part baixa de les cases americanes de la Colònia d’Aviació.

A principi de la tardor passada, el Govern municipal va encarregar l’avantprojecte de la ronda Nord que ha d’enllaçar la rotonda de l’N-260 amb l’avinguda Salvador Dalí, passant per l’Aigüeta fins a l’avinguda de Perpinyà. Un tram d’uns 2,5 quilòmetres que, inicialment, tenia un pressupost estimat en uns 8,2 milions d’euros.

El fruit d’aquest encàrrec es va donar a conèixer el dissabte 8 de juny, en el transcurs de la segona reunió del Comissionat per a la Transformació Ferroviària. L’Ajuntament està tramitant actualment un Pla especial per possibilitar l’execució en fases de les obres, i es preveu que l’any vinent es pugui aprovar el projecte executiu de la primera fase (entre l’N-260 i l’Aigüeta).