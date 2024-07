Pere Casellas repeteix com a primer secretari del PSC de Figueres

Els socialistes figuerencs van celebrar, aquest dilluns, l'assemblea de militants del PSC de Figueres per renovar l’executiva local amb una assistència d’una quarantena de persones. L'acte va comptar amb la presència destacada de Marc Lamuà, diputat i primer secretari del PSC comarques gironines, Xavier Guitart, alcalde de Camprodon i secretari de coordinació territorial dels socialistes de la demarcació, Montse de la Llave, secretària de seguretat i convivència de la federació i alcaldessa de Vilafant i diversos regidors de la comarca. Durant l'assemblea es va procedir a l'elecció de la nova executiva local, que va ser elegida per unanimitat.

L'acte va estar marcat per la reelecció de Pere Casellas com a primer secretari, “fet que evidencia la confiança i el suport dels militants en la seva direcció”. Durant la reunió es va fer balanç del curs polític que es tanca, destacant les ganes i la determinació de continuar treballant tant per la ciutat de Figueres com per la comarca.

Vocació de servei

“La nova executiva es presenta amb vocació de donar servei, no només a Figueres, sinó també a tota la comarca, reafirmant el nostre compromís amb el territori i la seva gent” ha explicat el primer secretari, Pere Casellas. En el transcurs de l’assemblea, també es van escollir els representants al Consell de Federació de les comarques gironines, que tindran la responsabilitat de defensar i representar els interessos del partit i la comarca en aquest òrgan.

El primer secretari de PSC del comarques gironines, Marc Lamuà, ha conclòs que “hem reorganitzat l'agrupació per estar en disposició de competir i guanyar a Figueres el 2027. És evident que el nou govern municipal no està responent eficientment a les problemàtiques dels figuerencs, i la nostra absència es nota en la gestió del dia a dia de la ciutat. Per això, cal reforçar i expandir el partit a Figueres per convertir-nos en l'alternativa al desgavell actual”.

Executiva, nom per nom

La nova executiva està formada per: