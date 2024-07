L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) construirà cinc pous d'emergència a la zona de Peralada que donarà servei a quinze municipis de l'Alt Empordà. Es tracta d'una inversió de 4,4 milions d'euros que assumirà en un 90% l'ACA i el 10% restant aniran a càrrec del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a través d'una subvenció de la Diputació de Girona. Els nous punts de captació podrien proporcionar un cabal estimat de 75 litres per segon i un volum aproximat d'1,8 hectòmetres cúbics anuals. Això permetria mantenir els nivells de l'aqüífer que hi ha a Peralada, actualment en fase d'excepcionalitat per la sequera. Una vegada s'acabin les obres, les infraestructures passaran a mans del consell comarcal, que se n'encarregarà de la gestió.