"Continuem reclamant més efectius per la comissaria dels Mossos de la Jonquera"

Quins reptes permetrà afrontar la nova comissaria de Mossos de la Jonquera en relació amb millorar la seguretat de la zona?

La nova comissaria de Mossos d’Esquadra és un gran avenç i una reivindicació municipal des de fa molts anys; ja l’alcalde Cabezas reivindicava la seva necessitat i l’alcaldessa Sònia Martínez va continuar reivindicant-la. Permetrà abordar de manera més eficient diversos desafiaments de seguretat, molts dels quals van més enllà de les competències de la Policia Local. Em refereixo a qüestions com el control del trànsit de vehicles, el tràfic de drogues i altres problemàtiques específiques de la zona fronterera. La nostra proximitat a la frontera fa que siguem un punt de pas important, amb un gran volum de trànsit de persones i mercaderies i ens afecta molt el fet que les lleis a França siguin molt més severes que aquí. Això crea situacions complexes que necessiten una atenció especial. Per això' posem èmfasi en la millora de la coordinació entre els diferents cossos policials, Mossos d'Esquadra, el cos de Policia Nacional i Guàrdia Civil, amb la nostra Policia Local.

Tot i la posada en marxa de la comissaria no ens quedarem de braços plegats: continuarem reivindicant que cal dotar-la de més efectius per atendre totes les competències que li són pròpies al cos de Mossos d'Esquadra i atacar d'arrel les problemàtiques que preocupen a la població. Un poble amb una frontera a pocs minuts i per on passen prop de 11.000 camions diaris, no és un poble qualsevol, i és per això, que l'Ajuntament fa molts anys que reivindicava, com deia, una comissaria de mossos potent, capaç de donar resposta als requeriments i les situacions que poden provocar inseguretat. Comptem tan sols amb 34 agents que han de cobrir les vint-i-quatre hores dels 365 dies de l'any. Han de vetllar tant per la Jonquera com pels 13 pobles del voltant, alguns especialment disseminats, i a 40 quilòmetres de frontera.

La seguretat ha estat una de les màximes prioritats de l'Ajuntament els darrers anys i ho seguirà' sent. Ara, després de reiterades reclamacions hem aconseguit disposar d'aquestes instal·lacions dels Mossos d'Esquadra, fet que afavorirà també una millor coordinació entre cossos policials, però' no ens podem aturar aquí, tenim més necessitats que hem d'abordar i no ho podem fer tan sols des del cos de la Policia Local i amb els recursos humans que disposa actualment la comissaria de Mossos.

Quina línia segueix l’abordatge de la problemàtica del consum de substàncies estupefaents i altres qüestions tenint en compte la presència del nou equipament?

Des del 2013 tenim en marxa un conveni regulador de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat i policia amb el Departament d'Interior de la Generalitat, per optimitzar els recursos d'ambdós cossos policials davant d'aquesta problemàtica. Aquest conveni assenyala que les problemàtiques vinculades als desordres públics, i el consum, la tinença i el tràfic de drogues són competència de Mossos d'Esquadra, els quals considero que estan fent una gran feina, malgrat la manca de recursos. També són competència dels Mossos les problemàtiques que es deriven del consum i tràfic de drogues, com l'ordre públic i l'ocupació d'habitatge. Tot i això, encara que el conveni regulador estipuli que les competències siguin d'aquest cos de seguretat, penso que tot allò' que succeeixi a la Jonquera o afecti els seus veïns és competència nostra i per aquest motiu invertim constantment en seguretat.

La Policia Local col·labora amb Mossos per frenar el consum de substàncies estupefaents, a través del conveni regulador i en resposta a la manca d'agents dels Mossos d'Esquadra. Des de l'1 de gener, i fins avui, des de la Policia Local hem interposat més de 130 denúncies per consum o tinença de drogues en via pública i hem detingut 40 persones. A més, hem augmentat les proves de detecció de drogues (drogo-tests) als conductors, com a mesura dissuasiva i preventiva: enguany s'han denunciat 65 persones per conduir sota els efectes de les drogues, mitjançant proves de drogo-test. Com que la legislació francesa és molt més dura que l'espanyola, molts consumidors venen a la Jonquera a comprar o consumir. I, tot i que no tenim capacitat per canviar les lleis, intentem evitar que la Jonquera sigui una zona de confort delinqüencial.

Els resultats obtinguts fins ara són positius, però' insuficients: cal una comissaria de Mossos potent, amb efectius suficients per combatre aquestes problemàtiques relacionades amb la droga i tot el que comporta, com les baralles entre clans per controlar el tràfic a les diferents zones. En aquest sentit, també reclamem que no es menyspreï l'esforç i el compromís de l'administració local i dels cossos policials en matèria de seguretat, perquè' les dades indiquen una gran tasca, i demanem més recursos i contundència contra la reincidència a través de canvis legislatius. No pot ser que una persona sigui detinguda per un fet delictiu al matí i a la tarda, sigui al carrer. És inadmissible.

Quines accions s’estan prenent per abordar les preocupacions de comerciants i veïns?

Tant des del govern municipal com des de la mateixa Policia Local s'han pres diverses mesures per abordar les preocupacions de comerciants i veïns, especialment a zones com el Portús, on augmenta el flux de visitants i vehicles durant l'estiu. A través de diferents operatius especials, des de principi d'any, la Policia Local ha denunciat 99 vehicles. També hi ha un servei programat els 365 dies de l'any de vigilància de la nostra policia, tant al matí com a la tarda.

Cal fer esment de diferents operatius de la Policia Local, amb la Guàrdia Civil, el Cos Nacional de Policia i Mossos d'Esquadra. Es tracta de controls programats amb Inspecció de Treball, on es van detenir diverses persones.

Em consta que la Guàrdia Civil també hi controla altres problemàtiques més enllà del trànsit, com és la falsificació de marques. Enguany s'han efectuat diversos operatius amb el comís d'importants quantitats de roba i altres objectes falsificats. En l'últim operatiu, que va ser fa poques setmanes, es van requisar uns 4.700 articles falsificats, valorats en més de 600.000 €. A més, hem dut a terme reunions amb veïns i comerciants per escoltar les seves inquietuds i planificar accions conjuntes.

I pel que fa a personal i recursos, fa uns mesos vam incorporar dos caporals i un agent per millorar l'eficiència i l'organització de la Policia Local. I també, ja el mandat anterior, vam incorporar en Mitu, un gos expert a detectar substàncies estupefaents. Hem anat fent créixer la plantilla, ja tenim 17 agents. Igualment, s'han destinat molts recursos a la instal·lació de 22 càmeres de videovigilància que serveixen per detectar i combatre els fets delictius amb la coordinació i suport dels cossos policials i de seguretat. Mostra d'això, és que rebem constantment peticions d'imatges de les càmeres dels diferents cossos policials d'arreu de l'Estat per tal d'esclarir greus fets delictius.

Paral·lelament, no hem parat de fer gestions per trobar més solucions i col·laboracions. Per exemple, ens hem reunit amb el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona i la comissaria en cap dels Mossos d'Esquadra de la Regió de Girona per desenvolupar un Pla de xoc de seguretat, especialment en relació amb la nostra situació fronterera. La seguretat forma part de totes les accions i polítiques del govern municipal.

Després de la implantació del nou servei de neteja i d’escombraries, ha millorat la situació?

Fa uns mesos que tenim plenament en marxa el nou contracte de neteja i recollida d'escombraries, que incorpora millores com la recollida del cartró porta a porta pels comerços, la fracció orgànica o la recollida en illetes, i n'estem molt contents. En aquest temps, hem pogut comprovar que hi ha una major taxa de reciclatge, inclosa la fracció orgànica, i això són molt bones notícies. Els jonquerencs reciclem més i millor. Hem de felicitar-nos per aquest fet. Alhora, i en certa manera a causa d'aquest fet, s'ha detectat que en certs punts manquen contenidors i actualment s'està' estudiant en quines àrees cal complementar en funció del que' s'hi recull.

A banda dels residus, també fem èmfasi en la neteja, tant dels carrers, com de la infraestructura vinculada als residus, com els contenidors, que es netegen mensualment en els mesos d'estiu. El nou contracte ha tingut un impacte positiu i clar sobre la vila i, de retruc, és beneficiós pel turisme i el comerç.

En aquest sentit, m'agradaria posar de manifest que les administracions autonòmica i estatal no tenen present la problemàtica singular dels municipis de frontera, com la Jonquera. Necessitem que des de la Generalitat i també des del govern espanyol reconeguin la singularitat del nostre municipi i prenguin consciència de com el fet fronterer genera necessitats i problemàtiques específiques, que sovint requereixen recursos addicionals, en matèria de neteja, per exemple, però també pel que fa a la seguretat o a l'atenció a les persones. Estem oferint un volum de serveis equivalent al de municipis amb 10.000 persones empadronades quan en realitat només som 3.400.

A dia d'avui, només podem demanar subvencions tenint en compte el nombre d'habitants empadronats al municipi, i no es té en compte l'enorme flux de persones que van i venen, com els 11.000 camions que travessen la frontera diàriament, per exemple. Pel que fa a la població, no ens passa com els pobles de costa que augmenten exponencialment la seva població en els mesos d'estiu; a la Jonquera tenim un trànsit de vehicles important cada dia i des de la Policia Local es fa regularment la feina de control d'accessos a la vila. Sense anar més lluny, si tenim en compte els habitants del municipi, ni tan sols hauríem de tenir servei de Policia, un servei que, precisament, és absolutament vital en el dia a dia del nostre poble.

Des de l'Ajuntament també ens fem càrrec de la neteja viària de tota la N-II malgrat que la majoria d'aquesta depengui de l'estat. Dues persones es fan càrrec diàriament d'aquesta zona per garantir també que l'entrada i sortida de la vila estigui en perfectes condicions.

I voldria afegir que com passa en molts altres pobles i ciutats, hi ha persones que amb les seves actuacions incíviques fan que a vegades pugui semblar que no s'ha netejat alguna zona i ben al contrari potser fa una hora que s'hi ha actuat.

Com s'afronten els serveis durant l'estiu tenint en compte la particularitat fronterera que caracteritza la Jonquera, amb el gran flux de visitants i vehicles diaris que rep?

Com deia abans, a la Jonquera sempre tenim un gran nombre de visitants i per aquest motiu tenim la plantilla de la policia local més gran que qualsevol poble de 3.400 habitants. A més de les tasques que ja fa durant tot l'any, la Policia Local incrementa el control de l'accés a la vila per assegurar-se que el trànsit es gestioni de manera eficient.

Una altra problemàtica recurrent és la prostitució, com es gestiona?

Facilitem la col·laboració i recursos als cossos policials, que implementen operatius específics per combatre-ho. És una situació complexa que s'escapa de la competència i recursos de l'Ajuntament i resulta evident que calen canvis legislatius envers aquesta qüestió. Treballem aquest fenomen conjuntament amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà' i fa anys que formem part de la taula tècnica on es reuneixen els diferents agents implicats.

Com afronta la Jonquera l'atenció a les persones, quins mitjans s'hi aboquen i de quins disposa?

Patim el dèficit de ser un municipi fronterer, on diàriament passen prop de 10.000 persones tot i que només podem demanar subvencions per les 3.400 persones empadronades que vivim a la Jonquera. Però fem tot allò que està al nostre abast, de la mà de grans professionals. Fem un gran esforç per potenciar Serveis Socials i posar en marxa programes específics per atendre les necessitats de la població més vulnerable. Per exemple, el curs vinent posarem en marxa el Pla Educatiu d'Entorn de l'escola, per dotar els centres i els docents de més recursos. Aquest programa està dedicat a reduir les desigualtats, afavorir el sentiment de pertinença en l'alumnat amb risc d'exclusió social i afavorir l'ús social de la llengua catalana. Hem mantingut també altres projectes socials com la música, a través de l'escola municipal de música, oferim l'oportunitat a tot l'alumnat de primer i segon d'ESO de tocar un instrument musical. Igualment, es treballa trimestralment en una programació cultural estable amb activitats adreçades a tota mena de públic.

També treballem coordinadament amb la junta del Casal de l'Avi per atendre les necessitats i demandes de la nostra gent més gran.

Finalment, cal destacar que l'Ajuntament ha fet grans esforços per aturar el parc eòlic Galatea, podria recordar en quin punt es troba i quines accions s'estan fent ara des del consistori?

Hem estat actius des del primer dia per aturar el parc eòlic i estem executant totes les opcions possibles per aturar el projecte del parc eòlic Galatea a l'Albera recentment aprovat pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat amb l'objectiu d'evitar la degradació del medi natural i l'alt impacte paisatgístic que suposa. Des del primer moment ens hi hem oposat frontalment, tenint en compte que es tracta d'un macroprojecte eòlic mediambientalment insostenible. És un projecte que canviaria de manera irreversible i permanent el nostre paisatge i el nostre entorn natural.

És per aquest motiu que hi hem dedicat molts recursos municipals, sobretot pel que fa a l'assessorament legal. Hem presentat dos recursos, un d'alçada i un contenciós administratiu, contra les autoritzacions concedides per la Direcció General d'Energia de la Generalitat, hem suspès les llicències per a la construcció d'aquest tipus d'infraestructures i hem contractat experts per avaluar l'impacte del projecte.

Els seus estudis han posat de manifest l'impacte negatiu que el parc eòlic tindria a l'Albera.

Així mateix, hem aprovat un Pla Especial Urbanístic que regula les condicions per instal·lar parcs eòlics en terreny no urbanitzable i, juntament amb altres municipis, hem aconseguit que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà' declari la zona megalítica com a Bé Cultural d'Interès's Local. A més, estem treballant per elevar l'Albera al rang de Parc Natural, seguint una reivindicació que fa més de quaranta anys que existeix i en consens amb el Consell Comarcal i amb tots els ajuntaments que formen part del parc.

Amb la recent autorització administrativa de la construcció del parc per part de la Generalitat de Catalunya, continuem oposant-nos amb fermesa i contundència al projecte. Per aquest motiu, els serveis jurídics de l'Ajuntament estan preparant un recurs d'alçada en contra de la resolució, que es presentarà a la Generalitat durant les setmanes vinents. A més considerem que en l'aprovació recent del Departament d'Acció Climàtica hi ha hagut mala praxi, ja que l'administració sembla voler aprofitar les vacances del personal municipal per dificultar la presentació de recursos, i així ho hem fet saber tant a l'administració com als mitjans de comunicació. I aquesta praxi és recurrent.