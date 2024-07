Un tràiler s'accidenta a l'AP-7 a Agullana

Un tràiler s'ha accidentat aquest dilluns de matinada a l'autopista AP-7 al seu pas per Agullana. L'accident de trànsit ha tingut lloc cap a tres quarts de tres i s'hi ha vist implicat només el camió.

Arran dels fets s'han desplaçat a la zona els diferents serveis d'emergències (Mossos d'Esquadra, Bombers i SEM) i el xofer i únic ocupant del vehicle ha resultat il·lès, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Aquest succés ha causat problemes viaris perquè el vehicle ha quedat al mig de la mitjana.

Els Bombers, per la seva banda, han hagut de fer front a una fuita del dipòsit de combustible del vehicle pesant i també a la neteja de la calçada arran del vessament.

Els Mossos han tallat l'AP-7 en sentit la Jonquera i després s'hi ha donat pas alternatiu. Tot i això, per l'hora que hi ha hagut accident, no ha causat retencions. Cap a les vuit del matí la situació ja estava normalitzada.