Nou sancions en una setmana a vaixells que fondegen en zones de banyistes a la Costa Brava

Dins de les tasques de la Guàrdia Civil per vetllar per la seguretat i l'afectació al medi ambient al litoral català, els agents patrullen aquestes zones coincidint amb l'increment d'embarcacions durant els mesos d'estiu. Per això, una de les seves funcions és la de sancionar possibles actuacions irregulars que generin un risc per a la població, principalment per als banyistes que gaudeixen de les cales, a més d'evitar danys a la natura o zones protegides.

"Preservar l'ecosistema marí és responsabilitat de tots", ha assenyalat el delegat el Govern a Catalunya, Carlos Prieto, per les xarxes socials com a resposta a una informació sobre l'excés de vaixells a les cales de la Costa Brava publicada per El Periódico de Catalunya (diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ), Prieto ha assenyalat que la Guàrdia Civil "executa tasques de conservació de la naturalesa i el medi ambient".

A més, el delegat el Govern a Catalunya ha assenyalat que "aquesta última setmana" la Guàrdia Civil "ha posat 9 sancions per fondeig en zona de banyistes a la Costa Brava". En concret, es multa embarcacions que entren al litoral proper a les cales per tirar l'àncora i no respecten els límits marcats per cada ajuntament amb boies específiques.

Com que són zones per al bany, la presència d'aquestes embarcacions pot generar un risc per als usuaris que acudeixen a aquestes cales, i per això se sanciona.