Mor al Trueta el conductor que dissabte es va estimbar per un pont amb el cotxe a l'Escala

El conductor d'un cotxe que aquest dissabte va patir un accident de trànsit a la carretera que va de l'Escala a Albons ha mort a l'hospital Josep Trueta de Girona, on restava ingressat després del succés. El jove de 25 anys era veí de l'Escala i no va poder superar les ferides del sinistre viari que el va deixar en estat crític.

L'accident de trànsit va tenir lloc cap a un quart de quatre de la matinada en via urbana, a la GIV-6322, a tocar l'entrada del poble d'Albons -quilòmetre 3-.

En el moment dels fets el cotxe circulava en sentit Albons i, per causes que es desconeixen i que els Mossos investiguen, va patir una sortida de via.

A la zona s'hi van desplaçar els cossos d'emergències i van trobar-se el jove a dins d'un vehicle que s'havia estimbat per un marge a tocar del pont d'una riera.

El jove va resultar ferit crític i va ingressar a l'UCI del Trueta on posteriorment va perdre la vida, segons confirmen des del centre sanitari.