Marquen una tintorera i una escurçana violeta al cap de Creus per fer-ne seguiment i protegir les espècies

L'Associació Catalana per una Pesca Responsable (ACPR) ha marcat una tintorera i una escurçana violeta al cap de Creus per fer-ne seguiment. Aquesta és la tercera vegada que s'aconsegueix marcar taurons a la zona, després de dues sortides anteriors l'any passat i l'anterior en què es van poder col·locar dispositius de seguiment a quatre i set exemplars, respectivament. La d'aquest diumenge ha estat "una jornada difícil pel vent i els corrents marins" i només ha permès capturar un tauró als volts de les quatre de la tarda. L'objectiu del marcatge és obtenir dades dels seus moviments per protegir l'espècie, que està amenaçada i pateix una davallada de població.

Onze embarcacions de pesca i dues científiques han participat aquest diumenge 28 de juliol en la tercera jornada de marcatge de taurons al cap de Creus. La primera es va fer el 18 de juny del 2022 i va permetre marcar set tintoreres i la segona just un any més tard, el 18 de juny de l'any passat, quan es van poder col·locar marques acústiques a quatre taurons més (tres tintoreres i un solraig).

Enguany, aquest mètode de seguiment s'ha col·locat a l'escurçana violeta capturada, a qui se li ha fet una petita intervenció per poder introduir la marca. En concret, se li ha efectuat un petit tall al ventre, col·locat la marca a dins i cosit la ferida abans d'alliberar l'exemplar. Un cop dins del mar, el xip emet uns senyals que són captats per una xarxa d'hidròfons (receptors acústics) instal·lats al fons marí. Aquests receptors emmagatzemen la informació i, quan es recullen i se'n descarreguen les dades, permeten reconstruir el moviment i la trajectòria de cada individu marcat.

Un equip de pesacdors i biòlegs, col·locant una marca a una tintorera. / ACN

A la tintorera, en canvi, se l'ha marcat amb el sistema pop up que ja s'havia utilitzat els anys anteriors. Es tracta d'una marca electrònica que va enganxada a l'aleta del tauró i recull informació de temperatura, lluminositat i profunditat que permeten determinar-ne la posició aproximada. Això sí, en comptes de transmetre informació de l'individu periòdicament, ho fa al cap d'un any, quan la marca es desenganxa de l'animal i sura fins a la superfície per emetre les dades recollides.

Per col·locar els xips, s'ha hagut de pescar cada exemplar de forma individual amb canya. Se l'atrau llençant trossos de sardina a l'aigua i se'l captura amb un ham circular que se li clava a la comissura de la boca per evitar ferir l'animal. Un cop fora de l'aigua, se'ls immobilitza mentre els biòlegs els posen els marcadors i, de seguida, es retornen al mar. La tasca dels bussejadors que hi han participat ha estat la de comprovar que els peixos, un cop alliberats dins l'aigua, es reincorporessin al medi en bones condicions.

Tintoreres

La tintorera és un peix que habita al Mediterrani entre el 60 i els 300 metres de profunditat, en zones on la temperatura es troba per sota els 21 graus. Principalment, s'alimenta de petits peixos pelàgics, cefalòpodes i carronya. A més, és un tauró vivípar amb una gestació que dura quasi un any. Les cries, que solen mesurar uns 40 cm de llarg, neixen entre mitjans de primavera i finals d'estiu.

La jornada de marcatge n'ha permès capturar enguany només un exemplar adult, d'un metre i quaranta centímetres de llarg. "Hem tingut una jornada de marcatge complicada perquè les condicions de vent i els corrents no eren gaire favorables per la pesca", ha explicat el vicepresident de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable i coordinador de les jornades de marcatge, David Juanola.

Moment de la jornada. / ACN

La jornada ha començat a les vuit del matí amb embarcacions procedents de L'Escala, Llançà, Cadaqués, Roses i Empuriabrava i ha acabat cap a les sis de la tarda. El primer i únic tauró s'ha aconseguit capturar pels volts de les quatre de la tarda.

Espècies amenaçades

Aquestes jornades de marcatge són importants "perquè permeten estudiar i conèixer l'hàbitat d'aquestes espècies". "La tintorera, com la majoria de taurons, és una espècie en perill crític d'extinció i interessa molt saber quines són les seves zones de reproducció i per on es desplacen", ha detallat Juanola, que ha afegit que "això pot servir per establir espais de veda de pesca o intentar evitar que es quedin enganxats a xarxes, que malauradament s'hi enganxen molt".

El marcatge de taurons al cap de Creus és un projecte engegat per la plataforma ACPR en el que han col·laborat el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), a través de l'Institut de Ciències del Mar (ICM); la Fundació Zoo de Barcelona; el Fons Mundial per la Natura (WWF); la Universitat de Barcelona i que segueix de prop la Generalitat.