Instal·laran un control digital fix a l'antic peatge de l'AP-7 a la Jonquera per detectar infraccions en camions

"Detectar les manipulacions del tacògraf, l’excés de pes dels vehicles, l’intrusisme professional o les emissions lesives pel medi ambient". Aquests són els objectius dels nous punts de control digitals fixes de vehicles pesants de transport a la xarxa viària. Un sistema "pioner i innovador" que el departament de Territori té previst instal·lar a diversos punts de l’AP-7, concretament on hi havia els peatges de la Jonquera, la Roca del Vallès, Martorell i Camp de Tarragona, i a la C-33, on hi havia el peatge de la Llagosta. Previsiblement, es posaran en marxa entre finals d’aquest any i principis de 2025.

Els nous punts de control digitals funcionaran a través d'uns sensors capaços de detectar infraccions. Un cop constatin alguna vulneració d’alguna normativa, una càmera gravarà i registrarà la matrícula. Llavors, un panell instal·lat uns metres més endavant demanarà al conductor que s’aturi. Allà, uns efectius de Mossos executaran un control i una inspecció de les condicions del vehicle i de la persona que el condueixi. En acabat, i si s'escau, els agents procediran a fer la corresponent denúncia.

Detectar l'excés del temps de conducció en transportistes

Paral·lelament, i en el marc de la digitalització del control de la seguretat en la xarxa viària, el departament de Territori també ha adquirit vuit dispositius perquè les divisions de Trànsit dels Mossos d'Esquadra d'arreu de Catalunya puguin detectar l'excés del temps de conducció en transportistes. Els nous aparells serviran per controlar tacògrafs dels camions a distància, i permetran detectar si els tacògrafs han estat manipulats i si els conductors han respectat o no els temps màxims de conducció i descans obligats per la llei. Els dispositius ja s’utilitzen en alguns països europeus, però són els primers que funcionaran a l’Estat.

Segons Territori, els nous aparells, que són capaços de captar el senyal dels tacògrafs en moviment, poden instal·lar-se mitjançant trípodes en qualsevol punt de la xarxa viària, o en els vehicles policials. "Els agents, per tant, podran comprovar en ruta si alguna persona conductora de vehicles pesants de transport no està complint amb els temps de conducció i descans reglamentaris. En cas de ser així, podran aturar, denunciar i fins i tot immobilitzar el vehicle", apunten.

L’adquisició dels 8 sensors i el muntatge dels 5 punts de controls digitals tenen un cost total de 3.917.600 euros, que són finançats a través dels Fons Next Generation de la Unió Europea.