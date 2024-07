Fa quasi dos mesos que és al capdavant de l’ANC...

L’ANC no té gaire capdavant. Som molta gent que hi treballem.

Com li ha anat l’experiència?

Sabia que tindria molta feina, però és una feina molt maca, de molt de contacte amb la gent, d’animar-la i demanar-los que col·laborin. Estic molt content, de veritat.

Quines són les prioritats que té per a aquesta nova etapa?

Que les bases se sentin protagonistes de l’Assemblea, sobretot aquesta. Que els directius, per dir-ho d’alguna manera, siguem els vehiculadors.

Han passat moltes coses des de l’1 d’octubre del 2017...

I les que passaran (somriu).

I la gent no està tan animada com aquell temps. El procés no ha fructificat. Fa falta molta bateria, no?

Sí, però, curiosament, les necessitats de revolta són tan importants com abans, perquè, ara, estem en una situació pitjor que en l’anterior. Dependre de la metròpolis espanyola ens surt molt car. Nosaltres el que hem d’intentar dir als ciutadans és que s’aixequin contra l’Estat espanyol per fer veure que Catalunya és una comunitat espoliada i això és més fort que fa quinze anys. Si abans teníem motius, ara encara en tenim més. El que passa és que el desencís i la desunió han fet que el flux hagi sigut molt fort, però a mi em sembla que som davant d’un canvi de paradigma.

Aquests dies estem immersos en un canvi de govern a Catalunya...

De moment, no ha canviat res i espero que Illa no pugui ser mai president de Catalunya.

Un nou govern sobiranista sembla impossible. Què s’ha fet malament?

Doncs que han fet molts disbarats des de l’any 2019. La desunió ha sigut manifesta, han desanimat la ciutadania, alguns partits s’han comportat d’una forma poc independentista i la gent està empipada, hi ha una gran bossa d’abstenció, també. No és tant el que ha guanyat l’unionisme com el que ha perdut l’independentisme i això s’ha de corregir.

Ha vingut a Figueres a sacsejar l’ANC amb aquest "Reactivem-nos". Què cal reactivar?

Sobretot, el que cal és que la gent prengui consciència: o s’alça i es posa al capdavant del canvi o no hi haurà ni canvi ni independència ni res. Ningú no ens donarà la llibertat ni les estructures col·lectives que volem, sinó que les hem de fer nosaltres. El que pretenem és vehicular les ganes que molta gent té per assolir la independència i per fer una lluita efectiva.

Som a les portes de l’11 de setembre. Enguany, què passarà?

Ho farem d’una manera molt unitària, perquè serem totes les entitats independentistes d’aquest país. Volem la col·laboració de tothom per donar una imatge d’unitat.

Vostè va triomfar en el món de la música i, ara, es posa al sector més polític. On se sent més còmode?

Amb la música! I tant! No hi ha color. La política és incomoditat, sobretot quan no fas política per tenir una poltrona.

Ja ho va experimentar com a diputat al Parlament, mentre que, ara, lidera les bases de la societat civil...

És diferent. Una cosa és la lluita institucional i l’altra és estar en una entitat independentista que l’únic que pretén és la independència i condicionar els partits perquè a poc a poc facin real aquest objectiu. n

