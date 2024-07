«Em cau l’ànima als peus quan els joves no troben habitatge al poble»

Esteve Gironès Hernández (Camallera, 1980) és economista i va entrar d’alcalde l’any 2015, tot i que des del 2011 ja ajudava Bernardí Costa, el predecessor

Com ha anat el primer any d’aquest mandat?

Molt bé, ens hem centrat a preparar moltes de les actuacions de millora amb les quals ens vam comprometre en el programa electoral, les quals s’aniran materialitzant durant els mesos vinents. Hem aconseguit força subvencions per a fer coses que aviat durem a terme, sobretot per a resoldre problemes d’aigua, millores de carrers i d’equipaments municipals, l’aturada dels trens de Mitjana Distància a la nostra estació, així com altres actuacions que influiran en la qualitat de vida dels veïns. A partir d’aquest any, començarem a veure resultats.

Ara els ha arribat la licitació per ampliar l’estació de trens ...

És una notícia molt i molt bona per al nostre municipi i per als municipis de la zona, perquè el fet que ens arreglin l’estació, amb un pressupost aproximat d’uns 6 milions d’euros per part d’ADIF, a part de comportar que tindrem més prestacions a l’estació, s’augmentarà la seguretat de la zona, ja que es posaran càmeres de seguretat. Moltes vegades ens trobem que baixen delinqüents amb el tren i cometen delictes. Hi haurà el doble de freqüències i, des de l’estació de Camallera, aproximadament cada mitja hora, tindràs un tren amb el qual podràs connectar amb Figueres, Girona i, fins i tot, amb Barcelona. No només se’n beneficiarà el nostre municipi, sinó també els del voltant. Ara estem fent el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) i hem previst fer una zona d’aparcament a través d’una cessió de terrenys que permetrà que els veïns dels pobles del voltant puguin aparcar a prop de l’estació, de manera que una persona de l’Escala, aproximadament en quaranta minuts, pugui ser al centre de Girona agafant el tren a Camallera. De fet, tenim aprovada per part de la Generalitat una línia de bus que connectarà l’estació de tren de Camallera amb l’Escala, amb parada als pobles intermedis, com Ventalló i Viladamat. Tanmateix, la Generalitat ho condiciona a l’aturada dels trens de mitjana distància, ja que, segons diuen, l’augment de la freqüència de trens farà que aquesta línia sigui rendible, encara que nosaltres creiem que ho seria actualment, pel fet que molts usuaris ja l’utilitzarien. Per posar un exemple, aquest any ens hem trobat que a molts alumnes de batxillerat del nostre municipi que van a l’institut de l’Escala, no tenen com arribar-hi i les famílies s’han d’espavilar com poden per dur la mainada a l’institut; per tant, si aquesta línia de bus ja estigués activada, serviria també perquè tots aquests alumnes poguessin anar i tornar cada dia de l’institut. La licitació de les obres de remodelació de l’estació es faran aviat i tenen un període d’execució de quinze mesos, ja que ens n’anem cap a finals del 2025 perquè estiguin acabades.

Aquesta estació es presenta com la més important del sud de l’Empordà...

Correcte, aquesta estació abasta una població potencial aproximada d’unes 25.000 persones, que són molts usuaris. Els trens de mitjana distància entre Girona i Figueres només s’aturen a Flaçà i queda la zona dels Terraprims i l’Escala desproveïda en aquest sentit. Per tant, l’aturada dels trens afavorirà molt a la mobilitat sostenible i la nostra passarà a ser una de les estacions de referència.

"Aquesta estació de trens també potenciarà turísticament l'Escala"

A més, aquest estiu l’associació Empordà Turisme ha establert la seu a l’oficina de turisme de l’entrada de l’Escala. Això genera un nou àmbit de promoció en tota aquesta zona?

I tant que sí, perquè, en l’àmbit turístic, ens trobem que l’Escala, tot i que té connexions en bus amb Girona i Figueres, amb tren no en té. Per tant, pel fet que s’aturin els trens de mitjana distància a la nostra estació i s’estableixi una línia de bus que connecti Camallera amb l’Escala, també potenciarà molt turísticament l’Escala, perquè molts turistes podran baixar a l’estació de Camallera i amb la connexió amb el bus arribaran a l’Escala. O sigui que ens beneficiarà a tots.

Com tenen la redacció del nou Pla General?

Ara hem fet l’aprovació inicial i estem fent treballs per a l’aprovació provisional. Ens estem trobant amb molts problemes. Hi ha hagut una cinquantena d’al·legacions i l’empresa que s’encarrega de redactar el POUM les està resolent. Antigament, les coses no s’havien acabat de fer bé, temes urbanístics que no es van arreglar i, ara, amb el POUM, els hem d’encabir i solucionar. Cada pas que fem ens surten problemes nous i ja fa sis anys que hi treballem. Intentarem agilitzar-ho al màxim que puguem, ja que és de vital importància finalitzar el POUM.

Quines són les mancances que té el municipi?

Una és la mobilitat. Sí que amb el tren pots anar a Girona, Figueres o Barcelona, però, per exemple, per anar a l’Escala, no tenim cap transport públic que ens hi porti. El nostre municipi està format per tres pobles i els organismes supramunicipals ho haurien de tenir en compte, ja que moltes de les subvencions que atorguen, les donen pel nombre d’habitants que té el municipi, sense tenir en compte els nuclis de població d’aquest. Nosaltres, quan rebem una subvenció, l’hem de repartir per tots els pobles i això fa que anem una mica coixos. També volem arreglar la problemàtica de la falta d’habitatge per a joves. Ens estem trobant que la gent jove del municipi, com que gairebé no hi ha habitatge econòmic, se’n va a viure a altres poblacions quan es vol independitzar. Això és una cosa que em preocupa molt, perquè em cau l’ànima als peus quan un jove de tota la vida del municipi em diu que ha de marxar, perquè no troba res per a viure sol o en parella. Precisament, amb el POUM ho tindrem regulat. Tenim una cessió de terrenys que es destinaran a fer habitatge per a joves. És una de les mancances greus que tenim aquí i la falta de recursos de l’ajuntament hi afecta. Quan vaig entrar d’alcalde, el 2015, em vaig trobar amb un deute de més de 700.000 euros, gairebé mil euros per habitant i, tot i que hem anat reduint el deute, no tenim capacitat d’inversió amb fons propis i hem de fer malabarismes per a poder dur a terme actuacions de millora. El POUM és la clau, ja que ens permetrà tenir ingressos per fer habitatges per als joves. Som molt optimistes, a un any vista intentarem tenir-ho resolt. Espero que sigui així.

Estan contents de com funciona l’escola?

Aquest any, ja hem tingut dues reunions amb Educació i hem aconseguit que facin millores a l’escola, però la nostra demanda principal és que ens treguin els barracons i que facin aules noves, però és complicat, ja que, a Educació, cada any, li surten prioritats i han de destinar els pocs recursos de què disposen a temes més urgents. Aquest any invertiran uns 20.000 euros per fer una obra d’aïllament d’una aula de l’escola i cada any pressionem perquè es facin adequacions, com la instal·lació d’aparells d’aire condicionat a totes les aules.

"Fa molts anys que lluitem amb la fàbrica de piscines de Vilaür i les seves emissions d'estirè"

Continua la pressió a l’empresa de piscines del terme de Vilaür...

Fa molts anys que hi lluitem, però ens trobem que aquesta fàbrica de piscines, tot i estar enganxada a Camallera, pertany al municipi de Vilaür. Hem fet reunions amb l’Ajuntament de Vilaür i amb el Departament d’Acció Climàtica per a resoldre-ho. Fruit d’aquestes reunions, s’han fet inspeccions a la fàbrica, detectant incompliments, però, desgraciadament, el nostre ajuntament no té capacitat per a actuar directament sobre la fàbrica. Creiem que l’Ajuntament de Vilaür podria fer molt més del que fa. L’estirè és una substància cancerígena i les emissions per part d’aquesta fàbrica són constants. Nosaltres no podem fer-hi res, ja que la potestat per controlar l’activitat d’aquesta fàbrica és de l’Ajuntament de Vilaür. Cal tenir en compte que la fàbrica està situada a més de dos quilòmetres del poble de Vilaür, la qual cosa suposa que les afectacions per a ells no són les mateixes que per als veïns del nostre municipi.