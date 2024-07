L’atac corsari de Joan Capdevila a Cadaqués el 1813

De tots és conegut com Cadaqués i altres poblacions costaneres, com Roses, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Cotlliure..., han patit nombrosos atacs de pirates i corsaris al llarg dels segles, encara que els rastres testimonials conservats no són encara prou estudiats. Entre el 1542 i 1544, les mostres de la violència dels corsaris otomans gràcies al favor d’un rei cristià, Francesc I de França, són ben presents a casa nostra, ja que se’ls permetia sense problema l’accés al litoral català des del port de Marsella. Una de les ràtzies més impressionants i cruels que va patir la nostra costa va començar la tarda del divendres 5 d’octubre del 1543, quan vint-i-tres galeres turques van desembarcar a Cadaqués. Els pirates van cremar i robar casa per casa i van derruir l’església de Santa Maria després de saquejar-la. Els efectes van ser devastadors, atès que va ser la primera parada del full de ruta empordanès. L’endemà, la víctima va ser Roses, que també va ser arrasada; els danys van ser tan greus que la vila va començar el procés de fortificació l’any següent; l’escomesa va continuar després fins a Palamós.

Les viles costaneres desenvoluparen una xarxa defensiva potent, basada en l’emmurallament de les poblacions, la construcció de torres de guaita en els punts estratègics i l’edificació de les torres de moros en gairebé totes les masies pròximes a les zones de més perill, a títol privat. La tasca de construcció pública d’aquestes edificacions va exigir uns esforços fiscals enormes, i va comportar l’endeutament crònic de la majoria d’institucions públiques, que van haver de fer-se càrrec de les despeses. Era el preu que calia pagar per defensar les viles i els seus veïns en una època caracteritzada per la inseguretat. Molts pobles costaners es van haver d’allunyar del mar per fugir dels pirates i van buscar punts enlairats i estratègics per avançar-se als seus atacs. Així van néixer les torres de guaita o de defensa, conegudes també popularment com a torres de moros, que encara avui s’alcen en moltes viles marineres i masos dels voltants. Per una banda, les torres servien per vigilar i detectar la presència de l’enemic; llavors s’alertava els vilatans mitjançant fogueres que s’encenien al terrat i l’avís es propagava entre les poblacions veïnes d’una torre a una altra.

Un 28 de juliol de fa 211 anys

Conservem a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà un aplec de documents relacionats amb l’atac del corsari Joan Capdevila a la vila de Cadaqués el 28 de juliol del 1813 en els quals es descriuen i denuncien tot el seu pillatge i malifetes, així com la petició de justícia del batlle, Nicolás Corominas, al governador de les Medes, Mateo Avellido. Els cadaquesencs Bonaventura Sabrià i Joan Pujol expliquen literalment com «Vingué a ésta, nos prengué nostres llaüts de pescar que eran trets en la platja de Jóncols y altres vàries coses, y que si los voliam, havíam de fer·li portar cinq arrobas de pa per cada llaüt i sebo». Una altra víctima va ser el veí Anton Pujol que declara com se li van emportar part de les seves xarxes de pesca, que sent el seu únic mitjà de vida, diu com va quedar abocat a captar. Davant la negativa del carnisser del poble de no entregar res, Capdevila l’insultà fortament i l’escopetà a la vegada que deia els acompanyants «muchachos a las armes, y vamos a robar la villa».

Detall del document de l'Arxiu / ACAE

Els ferits cadaquesencs van ser nombrosos, tal com recull la declaració del metge cirurgià titular, Jeroni Casas, ferits per metralla gruixuda i trencaments i contusions de braços i espatlles, i algun mort com Josep Francesch. També segrestaren Narcís Duran i Joan Borrell que pogueren retornar al poble al cap de cinc dies amb nombroses contusions; foren alliberats després que el poble pagués un rescat de tot el que demanaven. Una dona i dues criatures que anaven a fer llenya amb els dos homes dalt citats, també foren retingudes i alliberades de seguida, després de robar-los unes arracades i les catorze pessetes en metàl·lic que, en aquell moment, portava la dona a la butxaca.

El corsari Joan Capdevila qualificat de «bandido marítimo armado por cuatro particulares» va deixar el seu rastre pel pas pel Port de la Selva, Llançà i Colera, però la població on s’acarnissà més, de lluny i amb diferència, va ser Cadaqués. El capità de la polacra Sant Francesc de Paula, Miquel Albà, fondejada al port de Cadaqués, explica el que ell va viure començant des de l’arribada del corsari Capdevila acompanyat de gent armada que tot just desembarcaren, amenaçaren tot aquell que trobaven, ferint greument dues persones –un dels quals, mariner seu, va morir per les ferides ocasionades i l’altre va quedar impossibilitat per treballar-; els cadaquesencs, a toc de sometent, passaren ràpidament a defensar-se amb fitores, pals, pedres i alguns pocs amb armes de foc, davant el continuat atac d’artilleria i fusells de la colla d’en Capdevila que s’allargà per una hora llarga.

Tan bon punt va arribar a Cadaqués i disparat el primer tret a la platja va cridar als mariners que l’acompanyaven: «Vamos a entrar en la vila, robar y cremar a tot Deu, que no tenen pas armas» i va hissar la bandera espanyola, que va retirar tot bon punt va marxar.

Els corsaris eren legals i la diferència teòrica amb els pirates rau en la legalitat dels seus actes, ja que encara que tots dos es dedicaven a saquejar i robar vaixells, els primers ho feien només en temps de guerra i conflictes bèl·lics i sota el permís d’un govern amb la finalitat de debilitar la nació enemiga. Recordem com el 1813 forma part dels anys de la Guerra del Francès (1808-1814), conflicte bèl·lic entre Espanya i el I Imperi Francès que conclogué amb retorn de Ferran VII a l’estat espanyol.