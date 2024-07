Espolla posarà plaques solars a sobre del local de La Fraternal

L’Ajuntament d’Espolla ha aprovat definitivament el projecte executiu per una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu al local social La Fraternal, redactat per l’enginyer Ramon Vergés Martínez, de l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP, amb un pressupost d’execució per contracte de 38.733,55 euros.

L’alcalde espollenc, Carles Lagresa, assegura que tenen previst començar les obres durant la primera setmana del mes d’agost. «Esperem posar-ho en funcionament com més aviat millor», detalla Lagresa.

Espolla va demanar una subvenció a l’Institut Català de l’Energia (ICAE) per a la instal·lació de plaques solars que donaran 26 Kwh. «És un consum compartit que servirà per a subministrar diversos equipaments municipals», afirma Lagresa. Subministraran energia als edificis de l’ajuntament, el Sindicat (on hi ha la biblioteca i les sales d’exposicions i d’entitats) i el dipòsit de l’aigua.

Segons el projecte, l’augment constant de l’energia comporta que s’hagin d’estudiar mesures per a reduir aquesta despesa, que en alguns casos pot suposar un cost important per a l’activitat. L’obtenció d’un millor preu per al subministrament energètic no és suficient per reduir la despesa energètica d’una activitat. Al local social la Fraternal, s’ha calculat que la integració d’una instal·lació solar fotovoltaica podria reduir la demanda energètica de l’edifici, fent-lo més eficient i sostenible, així com reduir els costos energètics.