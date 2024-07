Roba d'una estrebada la cadena d'or del coll d'un home a Figueres i el detenen poc després

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut dos lladres reincidents per robatoris violents en poc més d'una setmana a la ciutat. En ambdós casos, els agents van poder recuperar el botí que havien sostret.

L'últim arrest és d'aquest dimecres al matí i el succés va tenir lloc a l'estació d'autobusos quan un home estava pujant en un dels busos. Un jove li va estirar la cadena d'or del coll i li va robar. Sortosament, la víctima no va resultar ferida.

En aquell moment, testimonis van alertar dels fets a la Guàrdia Urbana que es troba a prop i amb la descripció de l'individu van localitzar-lo pocs minuts després al carrer del costat -carrer de Joan Arderius-. Segons la policia el jove compta ja amb nou antecedents, concretament per furts i robatoris amb violència.

L'altra detenció es remunta al dimecres de la setmana passada, el 17 de juliol. En aquest cas, es va produir un robatori violent a punta de navalla -petites dimensions- en una botiga del centre on es ven bijuteria i rellotges.

En aquest cas, el lladre va aconseguir-se emportar cap a mitja dotzena de rellotges de poc valor. Gràcies a la descripció de l'individu i de les indagacions, la Guàrdia Urbana de Figueres va identificar al lladre, el va localitzar i detenir al cap d'unes hores en un bar allunyat del centre.

L'home que també és conegut per la policia per la seva multireincidència va acabar arrestat pel robatori amb violència. Aquest compta amb nou antecedents policials per fets realitzats a la ciutat. Aquest va passar a disposició judicial i segons fonts municipals, va tornar a sortir amb llibertat amb càrrecs.