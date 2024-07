Figueres preveu crear un cementiri regulat per als animals de companyia

Des de 2018 fins ara, a Figueres hi ha donats d’alta més de tres mil animals de companyia, la majoria dels quals són gossos (2.043) i gats (848). Les xifres s’han triplicat des de 2021, segons l’Ajuntament. Com passa per tot arreu, hi ha molta gent que considera la seva mascota com un membre més de la família. També hi ha excepcions que, malauradament, es tradueixen en maltractaments o abandonaments i són la font principal de l’incivisme que genera conflicte social en espais públics i comunitats veïnals.

L’equip de Govern ha inclòs en el Pla d’Actuació Municipal 2023-2027 la creació d’un cementiri d’animals, una proposta que neix des de l’àrea de Benestar Animal que dirigeix la regidora Núria Bartrolich i que té per objectiu «resoldre una mancança evident per a fer un pas endavant real cap a una ciutat més amable i sostenible. No podem dedicar tots els recursos en tema d’animals a les polítiques de vigilància dels ciutadans i contra l’incivisme, perquè hi ha una gran majoria de gent que s’estima les seves mascotes i que, en ambdós casos, mereixen un tracte i uns serveis adequats». Precisament per això, aquests dies de forta calor, l’Ajuntament ha instal·lat diversos abeuradors per a gossos en alguns equipaments municipals, també en el Consell Comarcal.

Complir la Llei

La creació del cementiri d’animals té tot el sentit del món, ja que la Llei de benestar animal que va entrar en vigor el setembre de l’any passat, estableix amb tota claredat que «la baixa d’un animal de companyia per mort haurà d’anar acompanyada del document que acrediti que va ser incinerat o enterrat per una empresa reconeguda oficialment».

Des de fa anys, el col·lectiu veterinari i les clíniques especialitzades tenen cura de cobrir aquest servei quan hi ha un decés, però la realitat també demostra que són molts els particulars que, davant la defunció d’un animal de companyia estimat, la solució final implica enterrar-lo en un lloc discret, públic o privat. «La gent té l’obligació de censar els animals i seguir tots els tràmits davant la seva mort i, com a administració més propera, tenim l’obligació d’aportar serveis i recursos», diu Bartrolich. La regidora posa com a exemple «la recent inauguració del cementiri d’animals de Màlaga, una instal·lació pionera que ha tirat endavant el seu ajuntament amb una empresa gestora, ja que és un servei públic que no s’ha de plantejar com a gratuït».

Fer enterraments a l’aire lliure, sense cap garantia sanitària, és il·legal i pot perjudicar altres animals de companyia i la fauna, en general. El Govern de l’alcalde Jordi Masquef encara no ha decidit ni quan ni on s’ubicarà aquest recinte funerari. Núria Bartrolich admet que «no és un projecte que es pugui decidir en un moment, però tampoc és normal que hàgim de dedicar tots els esforços de la regidoria a atendre constantment expedients sancionadors per incompliment de l’ordenança de tinença d’animals. Al mateix temps que hem d’inculcar més civisme a una part de la ciutadania, també hem d’atendre les altres necessitats».