Figueres vol intensificar la lluita contra l'incivisme amb un equip d'acció ràpida i posant multes més altes

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, vol intensificar la "croada" contra l'incivisme a la ciutat. La situació preocupa a l'equip de govern, que treballa en diverses vies per fer-hi front. Entre les mesures previstes, hi ha la creació d'una brigada d'acció ràpida i actualitzar l'ordenança de civisme, que data del 2004, però que es va revisar el 2021. "Hi ha supòsits que no es contemplen i que són necessaris", explica. També vol fixar multes més altes: "No pot ser que consumir alcohol al carrer costi 30 euros", remarca. I per a aquells que no paguin, els treballs en benefici de la comunitat. Tot i que estan treballant en el reglament, plantegen tasques similars a les que s'estan fent en l'àmbit penal: neteja i manteniment d'espais públics.

Ho va anunciar durant el discurs de presa de possessió del càrrec i també a l'acte de balanç del primer any de mandat: la seguretat i l'incivisme són dues dels principals maldecaps del govern de Figueres i treballen amb diverses accions per fer-hi front.

En l'àmbit policial, s'ha renovat el cap de la Guàrdia Urbana amb sotsinspector Lluís Lupiáñez i es preveu blindar la ciutat amb càmeres lectores de matrícula i de videovigilància en diferents punts conflictius. L'equip de govern preveu que això sigui una realitat l'any que ve. "El primer pas seran les lectores, crec que ho podrem licitar aviat", explica Masquef.

Pel que fa al civisme, el govern té diverses vies obertes. Per una banda, el desenvolupament d'un reglament que fixi els treballs en benefici de la comunitat. Aquesta mesura està pensada per aquelles persones que infringeixin l'ordenança de civisme i convivència i es declarin insolvent per fer front a la multa, però també obrirà la porta a "commutar" les sancions.

De moment hi estan treballant i encara s'ha de concretar, però Masquef ja avança que podria incloure treballs similars als que s'estan fent en l'àmbit penal en casos de delictes menors. "Els tenim a la biblioteca, a la brigada, en determinades entitats sense ànim de lucre, en manteniment de l'estadi, fent feines al cementiri. Serien coses semblants", detalla l'alcalde. "Nosaltres el que no volem és que se'n vagin de "rositas", insisteix.

"Principi de proporcionalitat"

D'altra banda, Masquef diu que cal una revisió a fons de l'ordenança. "Consumir alcohol a la via pública, amb les reduccions, significa una multa de 30 euros", explica. "Hi ha un principi de proporcionalitat que et diu que no pot ser que et surti més a compte pagar la multa i continuar infringint la norma, que no fer-ho", afegeix.

En aquest sentit, diu que cal endurir algunes de les multes que es contemplen en aquells supòsits més habituals i recurrents però també "actualitzar-la" amb aquells que "no es contemplen i que són necessaris".

A tall d'exemple, posa el llançament de petards. En el marc de la celebració de Sant Joan i Sant Pere, l'Ajuntament va engegar una campanya específica pels petards i la Guàrdia Urbana va denunciar diversos infractors. "L'actual ordenança contempla aspectes genèrics com ara "no fer soroll a determinades hores", remarca Masquef.

Tot i que l'any 2021 ja es va fer una actualització de la norma, Masquef recorda que el document té 20 anys i que cal adaptar-lo "al context actual". "Es tracta, d'adequar l'ordenança a la realitat en la qual vivim i ampliar els supòsits que són susceptibles de ser sancionats", insisteix.

"Resposta ràpida"

Per fer front als actes incívics, a més, l'equip de govern planteja crear una "brigada d'acció ràpida" amb quatre o cinc persones per casos en què hi hagi abocaments puntuals o s'hagin de reparar desperfectes. "Ara tenim un grup de whatsapp on cada dia ens arriben incidències. Es tracta de dotar-ho dels recursos humans necessaris per cobrir una ciutat de 50.000 habitants", afirma Masquef. "Necessitem mitjans perquè la gent demana una resposta i una resposta ràpida", afegeix.