Portbou es personarà com acusació particular en el cas de l'incendi i defensa "el bon nom" dels Bombers Voluntaris

L'Ajuntament de Portbou es personarà com a acusació particular contra el bomber voluntari detingut per l'incendi que va cremar prop de 600 hectàrees l'agost del 2023. L'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, explica que ho fan per "defensar l'interès del poble" i deixa clar que la relació amb els Bombers Voluntaris de Portbou segueix sent "excel·lent". "Ens ha sorprès a tots i a ells també, fan molt bona feina i n'estem molt contents", assenyala Rodríguez. Amb tot, l'alcalde assenyala que cal tenir en compte que l'impacte social i econòmic del poble va ser "incalculable" i assegura que "aniran fins al final" per tal de descobrir si realment va ser el bomber voluntari el responsable de l'incendi.

Contundent resposta de l'Ajuntament de Portbou després de saber que els Mossos han detingut el sospitós d'haver causat l'incendi que l'agost passat va cremar bona part de massa forestal del municipi. El consistori es presentarà com a acusació particular en el cas i assegura que l'única voluntat és "defensar l'interès públic dels habitants de Portbou".

El seu alcalde, Gael Rodríguez, reconeix que els ha "sorprès" saber qui han detingut els Mossos d'Esquadra i recorda que el municipi va "patir molt" en perdre els subministraments bàsics a banda del dany econòmic que va provocar al sector "en plena temporada turística". "Estem parlant d'un poble que no tenim una gran quantitat de visitants al llarg de l'any com perquè ens passi això just en aquell moment", remarca l'alcalde.

El 4 d'agost del 2023 va arrencar un incendi entre Portbou i Colera en una zona al costat del pantà que hi ha a Portbou. Aquest foc va afectar unes 573 hectàrees de terreny tal com van calcular els Agents Rurals i es va aconseguir estabilitzar al cap de 24 hores. Pràcticament un any més tard, s'ha tancat la investigació de les causes i s'ha saldat amb la detenció d'un bomber voluntari.

Es tracta d'un home que havia estat destinat al parc voluntari de Portbou el 2019 i posteriorment va anar al parc voluntari de la Jonquera a petició seva. Segons avança Punsí, els Mossos d'Esquadra han pogut situar-lo en el lloc dels fets en el moment de l'inici de l'incendi a partir de la triangulació del telèfon mòbil. També hi ha altres proves que s'han investigat, com ara les càmeres de videovigilància de Portbou. Aquestes van captar l'home passejant per la rambla de Portbou el dia de l'incendi, la via per on s'accedeix a la Riera d'Amunt.

Ja està suspès

La detenció del bomber es va fer aquest dilluns i el dimarts va passar a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció número 6 de Figueres. El magistrat va decretar-ne la llibertat provisional amb compareixences cada dues setmanes.

De moment, la causa està oberta per un delicte d'incendi forestal i segueix oberta per seguir practicant més diligències, tal com apunten fonts judicials. Segons ha pogut confirmar l'ACN, des d'aquest dimecres mateix el bomber està suspès de les seves funcions dins del cos.

Condicions "deplorables"

L'incendi es va produir en un moment de conflicte entre el cos de bombers voluntaris i el Departament d'Interior. De fet, a la demarcació de Girona el cost va iniciar una aturada per exigir millores en les condicions i això va fer que s'haguessin d'activar dotacions d'altres punts de Catalunya per venir fins a l'Alt Empordà a fer tasques d'extinció.

Rodríguez ha reconegut que les condicions de treball dels Bombers Voluntaris de Portbou són "deplorables" i que treballen per millorar-les. Amb tot, el batlle deixa clar que fan una feina "encomiable" i defensa que la relació amb l'Ajuntament és "molt bona".

A més, l'incendi va encendre una polèmica entre el cos de Bombers i les ADF, ja que aquests últims criticaven les traves que posava el cos de Bombers perquè hi actuessin. Segons ha comunicat el Departament d'Interior, ja s'han iniciat els tràmits per suspendre cautelarment l'home en les tasques de bomber voluntari.