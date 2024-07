Greenpeace alerta que platges i passejos de l'Empordà "patiran retrocessos" en els pròxims 10 anys

L'entitat ecologista Greenpeace ha alertat que diversos trams de la costa empordanesa i catalana estan "en risc" i que en els pròxims 10 anys patiran "retrocessos importants" i "es començaran a perdre platges".

En el seu informe Crisi a Tota Costa 2024. Anàlisi de la situació del litoral davant dels riscos de l'emergència climàtica que l'entitat ha presentat aquest dimarts, menciona que 11 passejos marítims estan en risc de "patir les conseqüències" de la crisi climàtica, entre aquests n'hi ha 2 de l'Alt Empordà, el de Llançà i el de l'Escala.

Pel que fa a les platges, el document assegura que "la totalitat del litoral es veurà afectat per l'erosió i la pujada del nivell del mar". Aquest ascens "posarà en perill les àrees gironines d'Empuriabrava, Sant Pere Pescador i Sant Martí d'Empúries, l'Estartit, Mas Pinell i Torroella de Montgrí, en els pròxims sis anys".

Inundacions

L'estudi també destaca el problema de les inundacions i menciona un document de RiskCat, que avalua els riscos de patir fenòmens extrems. Així subratlla que un 15% de la superfície urbanitzada de Catalunya es troba en zones inundables. En aquest sentit, l'Alt Empordà és una de les zones amb "major risc de patir aquest fenomen", altres són el Delta de l'Ebre, Malgrat de Mar i Blanes, el delta del Llobregat i Besòs. I remarca que "en quasi tots els casos hi ha un nivell d'urbanització i infraestructures molt elevat.

A més, també subratlla que les mesures aplicades fins ara, com contenir al mar amb ciment i formigó i reposar sorra artificialment a les platges, són inservibles".

Turisme

Sobre la turistificació, l'informe assenyala que "afecta greument la costa catalana, especialment Barcelona, on la situació és tan insostenible que l'ajuntament ha anunciat mesures per posar límit tant als lloguers turístics com a l'afluència de creuers a la ciutat". "No obstant el projecte de construcció de la setena terminal de creuers segueix en marxa i l'ajuntament estima que Barcelona encara té potencial per a 5.000 places hoteleres més", adverteixen, alhora que subratllen que "megaprojectes com el Hard-Rock planejat entre Villa-Seca i Salou (Tarragonès) necessitarien la mateixa quantitat d'aigua que 30.000 persones".