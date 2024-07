Detenen un bomber voluntari per provocar l’incendi de Portbou de l’estiu passat

Els Mossos d'Esquadrahan detingut un bomber voluntari del parc de la Jonquera per presumptament provocar l'incendi que l'estiu passat va cremar 573 hectàrees entre Portbou i Colera. Aquest incendi cal recordar que també va obligar a fer diversos desallotjaments, fins a 135 persones van passar la nit fora de casa.

Segons avança la Cadena SER i ha confirmat Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, els Mossos d'Esquadra de Figueres i els Agents Rurals han seguit la pista d'aquest home des del dia dels fets i finalment, ha aconseguit situar-lo sobre el terreny a partir de les triangulacions de la senyal del seu telèfon mòbil i altres indicis que estan sota investigació. A banda, les càmeres de la rambla de Portbou el van captar a la zona per on s’accedeix a l'àrea on va començar i va causar l’incendi, indica la SER.

La detenció es va fer dilluns i ahir va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres que el va deixar en llibertat amb càrrecs. El detingut, que havia treballat al parc de Bombers voluntaris de Portbou però ara estava a la Jonquera.

Cal recordar que el foc es va declarar el 4 d'agost cap a dos quarts de cinc de la tarda a la zona del pantà de Portbou i es va estendre cap a Colera amb molta força.

L'estiu passat va estar marcat amb desavinences dels bombers voluntaris amb la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i alguns dels parcs van "tancar" per reclamar millores. Ja s'han iniciat els tràmits per suspendre cautelarment l'home en les tasques de bomber voluntari.