El Consell Comarcal es posiciona en contra dels parcs eòlics a l'Alt Empordà

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha posicionat en contra dels parcs eòlics i els "macroprojectes no sostenibles", en el ple ordinari d'aquest dimarts, segons ha informat a través d'un comunicat de premsa. La moció, impulsada pel grup de Tots per l’Empordà s'ha aprovat per 32 vots a favor i un en contra.

Tot i que la institució s'ha alineat a favor de les energies renovables, considera que el desenvolupament de plans sobre aquest aspecte no poden anar "en contra del desenvolupament i l’estil de vida dels territoris". Per això ha demanat a la Generalitat de Catalunya que acceleri el desenvolupament del Pla Territorial de les Renovables a Catalunya (Plater) per dotar als ajuntaments de la informació necessària sobre els projectes d'energia renovable previstos per al territori.

Així mateix, el conseller de Sostenibilitat, Joan Fuentes, ha assegurat durant el ple que "si el Plater ja fos una realitat, alguns projectes no arribarien a tirar endavant perquè el seu caràcter vinculant regula els espais lliures o disponibles per a la instal·lació dels parcs", i ha reclamat que "s’apliqui de manera imminent en benefici de l’ordenació del territori" amb la intenció d'evitar que els ajuntaments rebin les al·legacions contra els projectes que, a parer seu, no s'haurien dut a terme si el Pla Territorial ja fos vigent.

El Consell també ha reforçat la seva posició de compromís amb els municipis, i ha instat als ajuntaments, entitats particulars i associacions a fer aportacions pel desenvolupament de projectes d'energies sostenibles al territori que respectin les seves necessitats i formes de vida.

Parc eòlic al Golf

En referència al parc eòlic Tramuntana, projectat a la badia de Roses, el ple ha reclamat que es prioritzi la biodiversitat de les zones afectades i que es protegeixin els espais d’interès públic, agrícoles i pesquers.

Unió de Pagesos també s'ha manifestat sobre el projecte i ha lliurat al·legacions sobre la línia d’evacuació de l’energia eòlica de la Plataforma d’R+D+I en Energies Marines de Catalunya (PLEMCAT) per avaluar les condicions de la ubicació del parc eòlic al Golf de Roses, a través d'un comunicat de premsa.

El sindicat ha demanat transparència a la Generalitat, i el compromís de la institució per evitar que el projecte es converteixi en "la porta d'entrada a l'especulació de les finques de l'entorn". En aquest sentit, també ha considerat que la proposta és "manifestament millorable", i han proposat "traçats alteratius" per minimitzar les afectacions als camps de cultiu i evitar interferències amb les activitats agrícoles.

Així mateix, han reclamat un estudi de les possibles afectacions a l'aqüífer del Fluvià, ja que la línia d'evacuació proposada posarà en contacte l’aigua del mar amb la de l'aqüífer que subministra aigua a la zona, fet que implica un risc de salinització de l'aqüífer.