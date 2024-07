El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es posiciona "en contra dels macro projectes no sostenibles"

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha posicionat "a favor de les energies renovables" però "en contra dels macro projectes no sostenibles", en el ple ordinari d'aquest dimarts, segons ha informat a través d'un comunicat de premsa. La moció, impulsada pel grup de Tots per l’Empordà s'ha aprovat per 32 vots a favor i un en contra.

Tot i que la institució s'ha alineat a favor de les energies renovables, considera que el desenvolupament de plans sobre aquest aspecte no poden anar "en contra del desenvolupament i l’estil de vida dels territoris". Per això ha demanat a la Generalitat de Catalunya que acceleri el desenvolupament del Pla Territorial de les Renovables a Catalunya (Plater) per dotar als ajuntaments de la informació necessària sobre els projectes d'energia renovable previstos per al territori. Així mateix, el conseller de Sostenibilitat, Joan Fuentes, ha assegurat durant el ple que "si el Plater ja fos una realitat, alguns projectes no arribarien a tirar endavant perquè el seu caràcter vinculant regula els espais lliures o disponibles per a la instal·lació dels parcs", i ha reclamat que "s’apliqui de manera imminent en benefici de l’ordenació del territori" amb la intenció d'evitar que els ajuntaments rebin les al·legacions contra els projectes que, a parer seu, no s'haurien dut a terme si el Pla Territorial ja fos vigent. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, ha recordat que encara queda molta feina a fer i que “Si com a comarca volem liderar la sobirania energètica, orientada a l’autoconsum i la distribució de proximitat, no podem dependre d’altres territoris.”

Des de Tots per l'Empordà, Ernest Ollero remarca que l'aprovació "demostra que la majoria dels representants comarcals compartim la visió d'un futur més sostenible i respectuós amb el nostre entorn".

El Consell també ha reforçat la seva posició de compromís amb els municipis, i ha instat als ajuntaments, entitats particulars i associacions a fer aportacions pel desenvolupament de projectes d'energies sostenibles al territori que respectin les seves necessitats i formes de vida.

En referència al parc eòlic Tramuntana, projectat a la badia de Roses, el ple del Consell Comarcal ha reclamat que es prioritzi la biodiversitat de les zones afectades i que es protegeixin els espais d’interès públic, agrícoles i pesquers.