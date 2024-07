La Selva de Mar recupera l'única botiga del poble a l'edifici del Trull

L’edifici del Trull de Can Rubies, de la Selva de Mar, comptarà ben aviat amb una botiga de productes de primera necessitat. L’alcalde del municipi del cap de Creus, Joan Maria Roig, calcula que «a finals d’aquest mes de juliol» es podria obrir l’establiment, que s’ha adjudicat a dues noies que es dediquen a aquest sector.

Actualment, la Selva de Mar té 221 habitants. «Ser un micropoble aporta alguns beneficis com el fet que ens coneixem tots i formem una gran família. Per contra, ens trobem amb dificultats per gestionar els serveis municipals, amb els escassos recursos de què disposem, tot i això, crec que aprovem amb nota», considera l’alcalde. Per anar un pas més enllà, ha dipositat grans expectatives en la restauració del Trull de Can Rubies com a espai multifuncional. «El més destacat d’aquests treballs és, sens dubte, adequar un multiespai d’iniciatives socials i l’obertura d’una botiga, que fa molt de temps demanen els veïns, a més de posar a disposició amb la seva adequació un multiespai d’iniciatives socials», afirma. No existia a la Selva de Mar, des de feia molts anys, cap botiga de queviures bàsics ni iniciatives privades interessades a cobrir aquesta necessitat i els veïns havien de baixar fins al Port de la Selva per fer les seves compres.

Segons explicava l’alcalde a aquest setmanari mesos enrere, un altre dels aspectes més destacats que volen implantar al Trull és la sostenibilitat integrada. El Trull incorporarà plaques solars per a l’autosuficiència energètica i la climatització interna, reduint així el seu impacte mediambiental. A més, el projecte es preveu com un refugi climàtic, oferint un lloc segur i confortable per a la població en moments crítics d’alarma climàtica.

El pressupost d’aquesta tercera fase dels treballs és d’uns 120.000 euros i, per fer-lo realitat, l’Ajuntament selvatà ha sol·licitat un ajut LEADER integrat en el Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC 2023/2027) a través d’ADRINOC. El termini d’execució prevista és de deu mesos.