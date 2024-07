S'aprova la reforma de la placeta de l’Eixample de Roses amb un pressupost de 351.419 euros

L’Ajuntament de Roses acaba d’aprovar inicialment la reforma de la placeta de l’Eixample. Els objectius del projecte són redefinir aquesta cèntrica plaça per fer-la més agradable i alegre a veïns i vianants, millorar la seva integració amb l’entorn i garantir l’accessibilitat amb l’eliminació de barreres arquitectòniques. La pavimentació oferirà un joc visual tricolor, es milloraran enllumenat i mobiliari urbà i es mantindrà l’arbrat existent.

En total, la superfície sobre la qual s’actuarà és de 716 m2, i el projecte compta amb un pressupost de 351.419 euros.

La placeta de l’Eixample es troba entre els carrers Ramon i Cajal, travessera de l’Eixample, Tramuntana i Nou Més Alt, i es caracteritza per la seva inclinació, que salva un desnivell de gairebé 2 metres. Per adaptar l’espai a aquest desnivell, es preveu un pla amb un pendent mínim que deixarà la plaça situada en una cota intermèdia i que permetrà accedir-hi, tant des del nivell més alt com des del més baix de la plaça, a través de graons i rampes. D’aquesta manera, es generarà un recorregut en diagonal d’un extrem a l’altre.

Disseny de la placeta de l'Eixample de Roses. / Cedida a l'Empordà

La pavimentació serà un dels elements que cobrarà protagonisme, gràcies a un disseny dinàmic i acolorit format per peces de formes triangulars de tres colors que, combinades, generaran un efecte visual que acompanyarà al vianant al llarg del recorregut i farà l’estada en els punts de descans més agradable. A més de la plaça, es pavimentaran els carrers perimetrals Peralada, Nou Més Alt i travessera de l’Eixample, que presenten desgast i fissures, en aquest cas amb un paviment neutre de formigó, per donar tot el protagonisme a la plaça.

Per últim, se substituirà l’enllumenat amb noves lluminàries i columnes i es dotarà la plaça del mobiliari urbà necessari, amb cadires, papereres i baranes. Pel que fa a la jardinera, es mantindrà l’arbrat existent, consistent en plataners, un arbre resistent al vent i a la salinitat i que es troba en bones condicions.