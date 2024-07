El Plemcat: inici o fi de l’eòlica marina a Catalunya?

Aquest és un article d’opinió, no pas un article científic. Però per sort, o per desgràcia, la meva formació científica m’acompanya en tot allò que m’ajuda a construir opinió. En els darrers anys he pogut participar en diferents grups internacionals sobre eòlica marina, al costat d’altres científics, gestors, promotors de parcs eòlics i comunitats costaneres, procedents de països amb experiència en eòlica marina com els Estats Units, Escòcia, Noruega, Holanda i Alemanya. D’aquestes experiències n’he pogut treure les següents conclusions:

1) S’accepta que no existeix una sola solució per a tots els casos: els impactes de l’eòlica marina s’han d’estudiar cas per cas en funció de les característiques ecològiques i socioeconòmiques de cada lloc. A Catalunya, sembla que alguns polítics i gestors s’han emmirallat amb indrets com la Mar del Nord amb característiques ecològiques, socials i econòmiques molt diferents de les de la Mar Catalana. Pot tenir la seva explicació perquè els mars nòrdics han liderat l’explotació d’eòlica marina, però aquesta comparativa no té sentit perquè les característiques ambientals, socials i econòmiques de la Mar Catalana són molt diferents de les de la Mar del Nord.

2) Existeix un consens per intentar evitar la instal·lació de parcs eòlics marins a zones d’elevada biodiversitat, incloses les àrees marines protegides i els vedats de pesca, per evitar danys sobre aquestes zones. A Catalunya, però, el Plemcat (parc eòlic d’experimentació marina promogut per IREC, un institut de recerca en energia fundat a iniciativa de la Generalitat de Catalunya), es vol situar en una zona com el Golf de Roses que té una biodiversitat elevada. El Plemcat afectaria diferents àrees protegides, incloent-hi diferents zones Natura 2000 i àrees per a la protecció d’espècies sensibles com aus, mamífers marins i taurons i rajades, i un vedat de pesca destinat a la restauració de l’hàbitat d’una espècie de gran interès pesquer com és el lluç.

Protesta davant el Consell Comarcal per la línia d'evacació del Plemcat. / Gemma Tubert

3) Hi ha una opinió unànime internacional sobre la necessitat de compartir experiències i coneixements, amb una àmplia participació de tècnics i científics de diferents àmbits i administracions i de les comunitats locals afectades, sense deixar a ningú enrere, amb transparència. A Catalunya, però, el procés participatiu és encara molt incipient i això provoca que molts agents se sentin exclosos d’aquest procés.

4) A diferència dels aerogeneradors fixos (els més comuns arreu del món, i que compten amb una tecnologia ben testada i ideal per a fons somers), els aerogeneradors flotants representen una tecnologia incipient i adient per a fons més profunds com els del Golf de Roses. L’eòlica flotant contempla, però, majors riscos econòmics que l’eòlica fixa: amb el preu actual de l’electricitat i els elevats costos de construcció, aquestes turbines flotants no són rendibles per als promotors, segons em va confessar un promotor internacional. Hi ha bàsicament dos tipus d’empreses que poden permetre’s el luxe d’apostar actualment de manera ferma per l’eòlica flotant enfront un escenari de pèrdues: les empreses petrolieres, que obtenen grans beneficis (podríem argumentar que hi estan obligades per tots els guanys que han acumulat en les últimes dècades drenant el planeta, tot i que hom també podria pensar que es tracta d’una pràctica de rentat verd o «Greenwashing»), i les empreses a les quals se’ls ajuda amb diners públic al desenvolupar els seus projectes. Malgrat que la Generalitat de Catalunya, a través de l’IREC, planteja el Plemcat com una plataforma d’experimentació d’eòlica flotant finançada amb diner públic, les seves característiques no s’assemblen massa a les plataformes experimentals existents, com la de Canàries (anomenada PLOCAN). En canvi, el Plemcat s’assimila més a un parc eòlic precomercial (només cal veure l’envergadura de les obres i del cable per evacuar l’energia produïda i lliurar-la a la xarxa elèctrica terrestre).

Amb el preu actual de l’electricitat i els elevats costos de construcció, aquestes turbines flotants no són rendibles per als promotors,

D’acord amb aquestes experiències internacionals apreses, crec que el desenvolupament del Plemcat i dels futurs parcs eòlics comercials que es volen promoure al Golf de Roses no està gens assegurat, bé sigui perquè els seus estudis d’impacte ambiental suspenguin, és a dir, siguin rebutjats pels tècnics dels Ministeris per no haver valorat bé els seus efectes sobre la fràgil biodiversitat de la zona i el benestar de les comunitats locals o per la conjuntura i estratègia empresarial en un escenari de rendibilitat negativa i creixent oposició social (deixant de banda possibles consideracions polítiques i legals que se’n derivin). Significaria això la fi de l’eòlica marina a Catalunya? Crec que no, sempre que s’aprengui dels errors del passat i s’encarin les coses d’una manera radicalment diferent, amb una major transparència, ètica, pluralitat i empatia amb la ciència, el medi ambient i les comunitats costaneres locals (com s’està fent a altres països). Això permetria trobar els llocs més idonis, és a dir, amb vent suficient, però també on s’evitin impactes significatius sobre la biodiversitat marina (prioritzant els indrets del mar degradats) i sobre les comunitats costaneres (atenuant la gran conflictivitat que s’ha produït al Golf de Roses). Com diu la saviesa popular, no es pot desvestir un sant per vestir-ne un altre.

Que s’hagi de desplegar ràpidament les energies renovables per combatre el canvi climàtic no ha d’impedir fer-ho bé

Que s’hagi de desplegar ràpidament les energies renovables per combatre el canvi climàtic no ha d’impedir fer-ho bé. Hi ha a Catalunya un enorme potencial de científics, enginyers, tècnics i gestors de diferents universitats, centres de recerca i administracions disposats a treballar amb professionalitat i honestedat, per a una transició energètica sostenible, justa i equitativa que inclogui l’eòlica marina. Com a societat, hem d’aconseguir escoltar i debatre amb la dissidència argumentada i serena que plantegen alguns agents socials i científics i canviar de rumb quan faci falta. Serem capaços? Malgrat els errors del passat, intento ser optimista i pensar que la lògica científica i l’interès pel bé comú passarà finalment per sobre dels beneficis individuals i de les veus poc empàtiques que malauradament han pres la paraula en la planificació i la promoció de les energies renovables a Catalunya.