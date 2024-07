Desmantellen una plantació de marihuana a Sant Miquel de Fluvià

Agents de la Policia Nacional, adscrits a la comissaria de Figueres, han desmantellat una plantació de marihuana a Sant Miquel de Fluvià, on han trobat 202 plantes i 15 bitllets falsos de 200 euros. Les plantes es trobaven en una casa als afores del nucli urbà i estava protegida per tres gossos de raça perillosa.

La investigació es va iniciar gràcies a una denúncia anònima on s'informava de l'existència del cultiu per a la seva venda posterior. Quan la Policia va fer l'entrada al domicili també hi van trobar eines dedicades al cultiu com: extractors de fum, làmpades LED, màquines d'aire condicionat, etc.

Segons ha informat la Policia Nacional, com a resultat de les indagacions s'han detingut tres persones de la mateixa família. Una d'aquestes ja havia estat detinguda més de vint vegades, majoritàriament per delictes contra el patrimoni.