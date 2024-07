Comencen les obres de la nova potabilitzadora de l'Escala, que duraran un any i costaran més de 7 milions

La nova planta potabilitzadora de l'Escala entrarà en servei l'estiu del 2025. Les obres han començat aquest dimarts, amb l'acte simbòlic de la primera pedra. La planta, situada en una parcel·la del Mas Martí, suposarà una inversió de 7,2 milions d'euros, la majoria dels quals els assumeix el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. La potabilitzadora permetrà tractar 14.000 metres cúbics d'aigua al dia, una quantitat que supera la demanda actual durant el pic de l'estiu i, si és necessari, podrà ampliar-se en un futur fins arribar als 21.000. El president de la Diputació i del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha destacat que aquesta és "la segona inversió més important en abastament" que fa el Consorci en els darrers 20 anys.

L'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de l'Escala s'aixecarà en una parcel·la de 5.851 metres quadrats dels terrenys de Mas Martí (a l'est del nucli urbà). Quan entri en servei, garantirà l'abastament i la qualitat de l'aigua al municipi que, en algun moment puntual, ha ofert paràmetres de ferro i manganès. La previsió és que els treballs durin un any i s'enllesteixin l'estiu del 2025.

Actualment l'Escala s'abasteix mitjançant quatre pous actius i un cinquè en reserva. L'aigua captada s'impulsa a través de canonades fins als dipòsits d'emmagatzematge, on es tracta per ser distribuïda. Són quatre dipòsits, dos dels quals es troben a la zona del Pedró i dos més al Puig Sec, a Montgó.

Actualment, el consum anual al municipi és de 2.304.000 m3/any, amb un consum mitjà de 6.312 m3/dia que, durant els mesos d'estiu, puja als 11.362 m3/dia. La nova potabilitzadora permetrà tractar 14.000 m3/dia, per sobre del pic de demanda, i també s'ha planejat perquè, si cal, en un futur la seva capacitat es pugui ampliar fins als 21.000 m3/dia.

Noguer, ha destacat que aquesta és "la segona inversió més important en abastament en els últims vint anys". "L'aigua és un bé essencial per a la qualitat de vida de les persones i el nostre ADN és donar qualitat d'aigua i servei als ajuntaments, com ara el de l'Escala", ha afegit.

Un cop l'ETAP entri en funcionament, el Consorci d'Aigües assumirà la gestió de l'abastament d'aigua en alta a l'Escala i també adquirirà la titularitat d'ús tant dels pous com dels terrenys.

L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, ha remarcat que el de la potabilitzadora és "un projecte important, modern i sostenible". "És una estació de tractament que ha de solucionar els problemes del present, però també del futur, ja que ha estat pensada per probables escenaris futurs de major salinització de l'aqüífer; un projecte situat en un punt estratègic, entre els cinc pous de captació d'aigua municipal per reduir la distància de canalització, i molt a prop de l'estació depuradora per connectar-la i enviar-hi els líquids sobrants del tractament", ha dit Bofill.

Les obres tenen un pressupost de 7.206.897,79 euros, sense IVA. La majoria els finançarà el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, 5.263.297,79 euros, i la part restant, 1.943.600 euros, els aportarà l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a través de la línia d'ajuts per a inversions en actuacions d'abastament en alta.

La delegada del Govern a Girona, Anna Torrentà, ha destacat que "la nova planta millorarà la qualitat de l'aigua, garantirà tant les demandes actuals com les futures i apostarà per l'eficiència energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per cobrir part de la demanda de la nova potabilitzadora".

Àmpliament reclamada

La nova potabilitzadora, que s'havia començat a gestar en l'anterior mandat, inclou una línia de tractament d'aigua mitjançant oxidació prèvia amb permanganat potàssic, aeració, barreja ràpida amb coagulant, floculació, decantació, filtració, desinfecció amb raigs UV i, posteriorment, desinfecció amb clor.

Tindrà un edifici principal -amb estructura prefabricada- que allotjarà un decantador, una zona de treball amb possibilitat d'acollir una futura nova línia de filtració, filtres de sorra, dipòsits de recuperació, aigua de neteja i aigua tractada, la desinfecció UV, les sales de clor, quadres elèctrics, un taller i un grup electrogen, la impulsió a dipòsits municipals, la zona de control, les sales de químics de l'obra d'arribada i de la deshidratació de fangs i, finalment, els serveis auxiliars de la planta.

El dipòsit espessidor de fangs, de planta rectangular, s'ubicarà al costat de l'edifici de deshidratació, que allotjarà les bombes d'alimentació des de l'espessidor i els equips de deshidratació de fangs. L'edifici de bufadors se situarà a l'extrem oest de la parcel·la.

La nova planta potabilitzadora s'alimentarà a través d'un nou centre de transformació de mitjana tensió de 25 kV. Part de l'energia que consumeixi la planta, però, s'obtindrà de les plaques solars fotovoltaiques que s'instal·laran a la coberta de l'edifici principal de la potabilitzadora (que permetran reduir les emissions de CO2 i tindran una potència instal·lada de 191,36 kWp).