La Jonquera fa testos de drogues als conductors per dissuadir els que creuen la frontera per consumir

La Policia Local de la Jonquera utilitza els testos de drogues contra els conductors que travessen la frontera per comprar-ne. Com que la legislació de l'estat francès és "molt més restrictiva", l'Ajuntament ha detectat que venen a comprar i consumir a la Jonquera.

Per això, des de fa dos anys la Policia Local ha intensificat els controls per enxampar-los abans que tornin a creuar cap a la Catalunya del nord. "El que volem deixar clar és que venir a delinquir a la Jonquera no surt gratis", assenyala el cap de la Policia Local, Alonso Caballero. L'alcaldessa, Míriam Lanero, assenyala que s'han interposat 128 denúncies relacionades amb drogues aquest any, tot i que la competència no és local. Per això, reclama més mossos.