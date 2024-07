La Rubina, un “diamant brut” dels Aiguamolls de l'Empordà amb 92.837 m³ de runes per retirar

Els diamants bruts són aquelles pedres precioses que encara conserven tota la seva essència geològica, però s’han de polir per a convertir-los en joies. Els diamants bruts són les joies que acumulen anys de pols i esquerdes o que han estat víctimes d’algun succés negatiu. La Rubina de Castelló d’Empúries compleix perfectament les dues definicions: va ser un espai molt preuat en temps reculats, es va convertir en un abocador de runes durant el boom turístic i ara té pendent un projecte de recuperació que avança amb lentitud, però amb passos ferms. Recentment, l’Estat ha publicat en el BOE l’informe d’impacte ambiental d’un procés que s’allarga des de fa més de vint anys.

La zona d’actuació es troba a la partida de la Rubina i està limitada per la carretera C-260, el rec dels Salins, el Grau de Santa Margarida i la platja del mateix nom. En el seu interior, hi ha dos càmpings i l’afluència de gent, a l’estiu, sobrepassa sovint els seus límits de capacitat. L’espai forma part del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

137 hectàrees

Es tracta d’una superfície de 137 hectàrees, incloses majoritàriament al Domini Públic Marítim i Terrestre (DPMT). Cal destacar que, en el marc de redacció del projecte de restauració, l’Estat va sol·licitar a la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona unes directrius ambientals amb accions dirigides a "tenir un coneixement suficient del medi, per tal que les obres del projecte garanteixin la conservació o promoguin la millora dels àmbits afectats". Aquestes directrius incloïen una cartografia dels hàbitats i elements de vegetació d’interès i un estudi de la distribució de dos peixos concrets, el fartet (Aphanius iberus) i la gambúsia (Gambusia holbrooki).

El projecte consisteix en una sèrie d’actuacions destinades a recuperar la biodiversitat de l’espai. Els terrenys ja van ser expropiats anys enrere per a executar-lo. La platja de la Rubina té una longitud d’uns 1.700 metres amb una amplada mitjana de 50 metres. Està envoltada de dunes i sistemes llacunars propis de zones de maresmes, superfície que es troba totalment inclosa en el Domini Públic Marítim i Terrestre (DPMT).

A l'estiu, l'aglomeració de cotxes i gent genera situacions coimplicades / Santi Coll

L’aparcament existent al llarg del camí de servei, actualment al DPMT, és incompatible en aquesta ubicació, segons el projecte que està en curs, amb la qual cosa l’actual permissivitat més o menys controlada desapareixerà i donarà pas a dos aparcaments nous situats més a l’interior de la platja. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha pres diverses mesures restrictives, aquests darrers anys, com ara tanques d’altura per a evitar l’entrada d’autocaravanes o delimitacions d’espais on no es pot aparcar.

L’actuació principal és canviar la funcionalitat actual del camí existent després del front dunar, limitant l’accés dels vehicles a aquest i a la platja mitjançant la instal·lació de quatre barreres mòbils. Es proposa condicionar el camí de servei de la platja de manera que el traçat del camí transcorrerà pel límit del sistema dunar entre la platja, la zona sorrenca i les zones de matoll halòfil, més interiors, però d’influència marina.

Per impedir l’accés per als vianants per mitjà de la superfície dunar que cal recuperar, es protegirà mitjançant una tanca realitzada amb pals cilíndrics de fusta, units mitjançant corda.

Dos nous aparcaments

El projecte de restauració adequarà diverses parcel·les de propietat pública on es preveu l’establiment de l’Aparcament 1 a la part nord, entre els dos càmpings en una superfície de 3.070 m² amb capacitat de 120 places, i l’Aparcament 2, a l’est del càmping Rubina Resort, amb una superfície de 1.801 m² i amb capacitat per a 70 places. També es proposa la instal·lació d’un total de sis barreres vials que només permetran el pas dels vehicles autoritzats.

Vehicles aparcats sobre una duna de sorra de la Rubina / Santi Coll

Retirada de runes

L’execució del pla comprèn la retirada dels monticles de runes que es troben pel perímetre interior de la zona del projecte i, fonamentalment, a l’Illa Gran. En total, s’han estudiat 17 zones amb dipòsits de runa al DPMT amb diferents característiques d’alçada i composició, amb una superfície d’ocupació de 170.285 m² i un volum total estimat de 92.837,30 m³.

Mentre aquest projecte es cuina a foc lent, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i el Parc Natural dels Aiguamolls es plantegen tancar, possiblement aquest mateix estiu, l’accés directe de vehicles en el tram final de la Rubina, la que arriba fins al Grau de la bocana de Santa margarida. Tant l’alcaldessa Anna Massot com la regidora de Medi Ambient, Cristina Bech, que és "una mesura necessària i ineludible" davant l’impacte que té el gran volum de cotxes que hi arriba per a desenvolupar-hi activitats que no s’adiuen amb la preservació de l’entorn natural.

Per Anna Massot, la restauració de la Rubina "és un projecte il·lusionant i positiu" perquè donarà un impuls "a un espai natural molt valuós". L’alcaldessa de Castelló espera que doni peu "a un ús social d’aquest espai més respectuós" i que el pla "encaixi amb l’estima i la voluntat del municipi de continuar sentint la Rubina com una cosa nostra".

