El contrapunt al Club Med en temps de l’obscur ministre Jaume Matas

Ara fa una vintena llarga d’anys, el cap de Creus i els Aiguamolls de l’Empordà estaven en el punt de mira del Ministeri de Medi Ambient de l’Estat espanyol amb dos objectius clars: l’enderroc de l’antiga ciutat de vacances del Club Mediterranée de Cadaqués, el polèmic Club Med de capital francès, i la rehabilitació de tot l’espai de la Rubina de Castelló d’Empúries. Els dos projectes van seguir camins inversos, fins al punt que de la ciutat de vacances del Pla de Tudela cadaquesenc només en queda el record, però de l’espai salabrós de la badia de Roses el més calent és a l’aigüera.

L’interès estatal per actuar en aquest espai va quedar clar el juny de 2002 quan l’aleshores ministre de Medi Ambient, el mallorquí Jaume Matas, va visitar la Rubina en companyia de diversos responsables del seu departament i els representants municipals, encapçalats per l’aleshores alcalde de Castelló d’Empúries, Xavier Sanllehí. Mesos abans, el consistori havia fet arribar al ministeri una relació dels terrenys afectats pel projecte de rehabilitació, pas previ a l’inici del procés d’expropiació. Matas va anunciar la "predisposició total" del Govern de l’Estat a executar el projecte, que ja tenia una assignació pressupostària de 3,3 milions d’euros. El ministre va recalcar la necessitat de disposar de tots els terrenys per poder portar a terme el projecte de regeneració, i es va mostrar confiat que la licitació es pogués fer aquell mateix any "per tenir-lo acabat el 2004" i convertir-lo "d’un bé públic de tots els ciutadans, perquè el puguin gaudir".

La carrera política de Jaume Matas no va acabar bé. Qui fou president de les Illes Balears en representació del Partit Popular, va ser perseguit per la fiscalia anticorrupció per diversos casos delictius -cap relacionat amb la Rubina-, entre ells el conegut com a Palma Arena. El 2012, l’Audiència Provincial de Palma va dictar sentència i el va condemnar a 6 anys de presó com a autor per inducció dels delictes de frau a l’Administració, falsedat en document oficial i mercantil i prevaricació en concurs amb malversació. El 2014, el Consell de Ministres li va denegar l’indult. Malgrat tot, el projecte de la Rubina no va tenir res a veure amb aquest fulletó polític, però continua pendent d'execució.