La figuerenca Carmen Rigall: la vocació va més enllà del taulell

"És una sort poder treballar i compartir el dia a dia amb la meva mare. Passem moltes hores junts tant a la feina com a casa, i ens compenetrem a la perfecció. És una professional excel·lent, però encara és una millor mare", assegura Albert Genís.

"Intenta sempre oferir solucions als problemes que se li plantegen. És una gran professional, tant pel que fa a l'atenció farmacèutica com en l'empatia amb els seus clients, i una mare treballadora incansable que estima incondicionalment la seva família. És un gran referent a seguir", diu Marta Genís.

"És una persona que sempre intenta resoldre els problemes de la gent. És molt treballadora i passa moltes hores a la farmàcia, sempre amb la intenció de tenir un bon tracte amb tothom. És una esposa extraordinària que, des que ens vam casar, s'ha ocupat molt de mi i ha estat una mare excel·lent", afirma Jaume Genís.

Carmen Rigall és una farmacèutica de professió i vocació, que encapçala una família de professionals del sector sanitari. Des de 1997, és propietària d'una farmàcia situada a l'Avinguda Marignane de Figueres, on fa més de 20 anys que treballa. Recentment, ha estat nomenada presidenta de la Federació Empresarial d'Oficines de Farmàcia de Girona, després de 12 anys com a membre de la junta, lluitant pels interessos de les oficines de farmàcia i la custòdia del medicament. "El farmacèutic és l'encarregat de donar el medicament al pacient, i ningú més", assegura Rigall.

Però no només ha fet créixer una farmàcia, sinó que Rigall també ha construït l'entorn familiar al voltant del món de la salut; El seu marit, Jaume Genís és metge. Els seus dos fills, Marta i Albert Genís són farmacèutics. La filla ha obert la seva pròpia farmàcia, també a Figueres. El fill treballa colze a colze amb la seva mare.

"Intentem no parlar-ne massa quan hi ha les parelles dels meus fills", diu Rigall, "però quan estem sempre en un moment determinat de la conversa, el tema farmàcia sempre surt". Perquè de vegades la feina no es pot quedar a la feina. "Hi havia hagut, al principi, un tracte molt afectiu amb les persones amb qui tractaves", assegura Rigall. "T'explicaven de tot, els seus problemes, i era tal que gairebé tels arribaves a fer teus".

Professió i vocació

"Jo he hagut de lluitar molt per tirar endavant aquest negoci", explica Rigall, que assegura que "en l'àmbit personal ha estat un gran sacrifici" poder fer créixer una petita farmàcia fins al que és ara. "Hi ha hagut un canvi molt important, fins i tot en el tracte rebut", afirma Rigall. "Tot ha evolucionat molt: la farmàcia, la feina, el pacient... tothom".

Des que el 1997 Rigall va agafar la farmàcia en propietat, hi ha hagut molts canvis. La ubicació ha canviat un parell de portes més enllà, i l'estructura de la farmàcia també ha evolucionat. "Amb la meva adjunta, que encara treballa amb mi, vam anar actualitzant el món de la farmàcia". "Abans tot estava en vitrines, no es podia tocar res, i calia que la gent tingués més accessibilitat als productes de parafarmàcia, resguardant, al mateix temps, el medicament".

"Una farmàcia és un comerç regulat, un establiment sanitari, on tenim un contracte amb el Cap Salut", explica Carmen Rigall. Però no es tracta només de vendre medicaments; "hi ha d'haver una formació constant, perquè van sortint medicaments nous, i és la nostra responsabilitat conèixer-los bé, saber que existeixen, l'actuació que tenen, els efectes secundaris, la dosi...".

A l'Avinguda Marignane, la farmàcia de Rigall no només tracta medicaments, sinó també parafarmàcia i ortopèdia. Rigall va completar un màster en aquesta especialitat i ara treballa amb productes a mida, adaptats, estàndard, d'ortesi de canell, de cos, de cama, d'extremitats inferiors, d'extremitats superiors i productes tècnics.

Vocació amb el pacient, la projecció de futur

Aquest vessant, més propera amb la gent, és una de les raons que va portar Rigall a decantar-se per la professió. "El tracte directe entre el farmacèutic i el pacient-client" és una de les seves grans passions. Ha estat darrere del taulell des de l'any 1985, després de graduar-se i "gairebé pagant" en uns temps en què les pràctiques tutelades no eren habituals. Va començar a Barcelona i després va fer substitucions en farmàcies rurals. "Una feina molt maca", recalca Rigall, perquè "la persona que viu al poble et valora i et respecta molt". Fins que el 1991 va arribar a la farmàcia que s'ha convertit en el seu propi projecte.

Un projecte amb projecció de futur. “El farmacèutic tindrà cabuda en aquest món perquè la feina és necessària; no la pot fer una màquina”. Però també té projecció en la família Genís Rigall. “Jo sempre he estat una persona que ha intentat obrir el món de la farmàcia. Però clar, ve gent de 20 anys, venen els meus fills, i vas veient coses que tu notes que estàs més desfasat. Els models van canviant, la manera de veure les coses van canviant, i s’ha d'obrir la porta a què ells encara modernitzin més el concepte de la farmàcia”.