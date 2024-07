SOM demana aturar la urgència de la Sala de Castelló d'Empúries pel cost i les troballes medievals

El grup municipal de SOM Empuriabrava i Castelló ha presentat formalment al·legacions i suggeriments per mirar d’aturar l’execució per la via d’urgència del projecte de reconversió de la Sala Municipal en un teatre polivalent. El portaveu del principal grup de l’oposició, Agustí Ayats, considera que el ple de l’Ajuntament "ha de prendre la decisió d’aturar el projecte i repensar-lo pel seu elevat cost i davant la magnitud de les troballes d’origen medieval fetes durant les excavacions arqueològiques que s’han dut a terme en aquest espai, l’antic convent de Sant Domènec".

En concret, SOM vol que es reverteixi l’aprovació inicial pel procediment d’urgència del text refós del projecte executiu per a la rehabilitació i ampliació de la Sala Municipal dels Palaus dels Comtes. Segons la documentació entrada en el Registre, Agustí Ayats considera que la urgència del procediment "no està plenament justificada" i no respon a una aplicació "d’interès públic". "La justificació se sustenta en el fet que una part d’aquesta obra, concretament 1.023.739 euros, és finançada pels Fons Next Generation i que l’obra ha d’estar acabada en data 31 de març de 2026" recorda el portaveu de SOM i afegeix que aquesta quantitat només representa poc més de 20 % del cost total del projecte, que és de 4.899.657 euros, per la qual cosa "no es pot considerar que només aquest fet justifiqui la declaració d’urgència. I menys quan aquesta urgència pot afectar a la catalogació i recuperació del patrimoni històric municipaL". Per aquest motiu, proposa que sigui el ple qui prengui la decisió "sobre la compatibilitat del projecte envers la decisió de com catalogar, recuperar, conservar i exposar" les troballes que s’han fet fins ara per part de l’equip d’arqueòlegs dirigit per la doctora Anna Maria Puig.

"Som conscients que el Govern té prou vots per a l’aprovació definitiva del projecte, però salvaguardar un patrimoni que no s’havia descobert fins ara ha de tenir un valor per a tota la gent que diu que estima Castelló, com és el nostre cas".

La intervenció arqueològica té lloc a l’antiga església del convent dels monjos dominics. Segons va explicar Cristina Vilà en aquest mateix mitjà, les excavacions han tret a la llum una façana de cases que donava al carrer públic que hi havia arran de la muralla medieval. Les cases van ser soterrades per aixecar el palau del comte Enric II, a principis del segle XVI.