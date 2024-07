La tercera Trobada Jove de l’Alt Empordà aplega a Empúries prop de 500 joves

Empúries va acollir, aquest dijous a la tarda, la tercera Trobada Jove, que organitza el Consell Comarcal conjuntament amb els Ajuntament de Roses, Castelló d’Empúries, l’Escala i Figueres. Els jardins de les Ruïnes d’Empúries es van convertir en l’escenari privilegiat d’una trobada que s’ha consolidat com un dels grans esdeveniments per a joves de la comarca. La programació de la jornada comptava amb activitats lúdiques gratuïtes ambientades en l’època greco-romana, com aventura olímpica, tir amb arc, javelina, invents d’Arquímedes, Déus grecs, o espectacle de lluita greco-romana. Per acabar la jornada els joves van poder gaudir d’un ball de fi de festa amb la Banda Neón.

L’objectiu d’aquesta trobada és facilitar un espai d’intercanvi d’experiències de lleure juvenil durant l’època de vacances d’estiu. La Trobada pretén ser un espai de referència pels joves d’entre 12 i 18 anys, que durant aquesta època de l’any realitzen diferents activitats relacionades amb el lleure, ja siguin casals joves com Espais Joves o activitats puntuals juvenils.

Des de la mateixa Trobada Jove, la consellera de Joventut del Consell Comarcal, Núria Escarpanter, destacava que "la Trobada Jove és el resultat de la tasca que es duu a terme des de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal amb coordinació amb els diversos ajuntaments de la comarca, i posa de manifest la importància d’aquesta col·laboració per tal d’oferir als nostres joves entorns lleure orientats als valors, el civisme i la convivència; un lleure que ha de ser una font d’aprenentatge i desenvolupament dels i les nostres joves".