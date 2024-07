S'intensifiquen els controls a motoristes a l'Empordà i a la resta de comarques gironines per l’increment d’accidents

Els Mossos intensificaran els controls a motoristes durant les properes setmanes a l'Empordà i a totes les comarques gironines, coincidint amb les vacances d’estiu. Ho fan després de detectar un increment en la sinistralitat, que té a veure amb l'augment de conductors que opten per la moto en lloc del cotxe per moure’s per la demarcació. Per fer-ho, l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos de Girona -conjuntament amb les de la resta de Catalunya- desplegaran el pla 'Uriel'. D’altra banda, i com ja és habitual, també augmentaran els controls d’alcoholèmia i drogues, especialment en zones “sensibles” de la demarcació, com poden ser algunes carreteres que porten cap a la Costa Brava, on s’acumula bona part del turisme.

Els controls a motoristes són una de les prioritats pels Mossos a les comarques gironines aquest estiu. El dispositiu 'Uriel', amb controls a carreteres estratègiques on volen evitar més accidents del col·lectiu. Tot plegat arran de l'increment de víctimes mortals que hi ha hagut els darrers mesos a Catalunya i que "preocupa" especialment els Mossos. En concret, actualment el 35% dels morts a les carreteres catalanes eren persones que conduïen una moto.

L'objectiu és doble: d'una banda evitar accidents per conduccions temeràries -especialment en vies secundàries- i també controlar que el motorista compleix amb la regulació. Aquí s'hi inclou, per exemple, portar ben lligat el casc, tenir la documentació en regla o assegurar-se que la moto no té desperfectes que puguin derivar en un accident.

Tot i que es vigilen tots els vehicles, la campanya està centrada especialment en motos de mitjana i alta cilindrada. "Ens fixem en aquest col·lectiu perquè estem molt preocupats per l'alta sinistralitat que hi ha a les carreteres catalanes amb les motos", assenyala el cap de l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos a Girona, l'inspector Joan Costa.

Un dels aspectes que més vigilen els Mossos és la conducció temerària. El problema és que en algunes carreteres secundàries es troben amb motoristes que fan conducció esportiva en vies estretes i per on circulen altres vehicles. "El que acaben fent és posar en risc la seguretat del trànsit", assenyala Costa.

A més, el cap de Trànsit dels Mossos a Girona assenyala que un dels comportaments habituals d'alguns motoristes és fer avançaments amb línia contínua que no ho permet. Costa recorda que és "el mateix" que si ho fa un cotxe i, per tant, és una infracció. "Els ciclomotors estan obligats a circular pel voral, però les motos a partir de 125cc estan obligades a comportar-se com una unitat de trànsit", explica.

I és que una de les pràctiques més comunes es veu en les retencions, on les motos, pel fet d'ocupar menys que un turisme avancen i posen en risc la seguretat. En aquest sentit, Costa explica que si un conductor atrapat en una retenció obre la porta del vehicle i passa una moto que avança, pot acabar provocant un accident greu.

Drogues i alcohol

Motos a banda, una altra de les preocupacions dels Mossos són els conductors que circulen drogats o beguts per les carreteres gironines i que s'incrementem a l'estiu. En aquest sentit, Costa explica que els preocupen les taxes cada vegada més elevades d'alcoholèmies, i que "lamentablement estan molt presents" en la conducció.

En relació amb les drogues, el cap de Trànsit dels Mossos a Girona explica que la marihuana està present en el 80% dels casos on es detecta un positiu, mentre que en menor mesura hi ha d'altres substàncies com cocaïna o metamfetamines.

Finalment, Costa també alerta que les distraccions al volant són molt presents en els accidents i demana als conductors "oblidar-se del mòbil" quan es condueix. "Hem de lluitar i conscienciar-nos tots i aparcar el telèfon", destaca.