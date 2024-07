Un operatiu policial contra el top manta a Roses comissa més de 2.500 articles valorats en 288.500 euros

Nou operatiu contra el top manta a Roses. Una actuació conjunta entre Policia Local del municipi, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional duta a terme a la matinada d'aquest dimecres 17 de juliol, ha permès decomissar un total de 2.509 articles destinats a la venda del top manta, valorats en 288.482 euros. Es tracta d'un dels majors decomisos realitzats a Roses des dels inicis d’aquesta pràctica de venda il·legal a la població.

El dispositiu es va posar en marxa a primera hora del matí amb un desplegament d'unitats policials en els punts d'accés i sortida del municipi. L'objectiu era interceptar els vehicles que transportaven els articles destinats a la venda il·legal i procedir al seu decomís.

Un cop detectats els vehicles, els agents van procedir a l’enretirada del material, corresponent en la seva majoria a falsificacions d'articles de roba i complements (samarretes, bosses de mà, carteres, sabatilles esportives, cinturons, gorres i dessuadores). Posteriorment, es van aixecar les actes corresponents per activitat il·legal. Per la seva banda, la Policia Nacional va detenir dues persones en situació irregular per infracció de la Llei d’Estrangeria, mentre que la Policia Local també va retirar un vehicle que tenia ordre de precinte.

Pel que fa al material decomissat, restarà dipositat fins a la finalització dels procediments administratius preceptius i dels terminis legalment establerts. Posteriorment, es destruiran definitivament.

Material decomissat. / Aj. de Roses

Investigacions conjuntes

Des de l'Ajuntament de Roses es recorda que l’actuació ha estat fruit de les investigacions conjuntes dutes a terme prèviament entre els cossos policials, els quals han col·laborat també en la planificació, desenvolupament i execució de l’operatiu. Olga Simarro, regidora de Seguretat Ciutadana, assenyala "la bona coordinació entre els cossos policials, que ha donat com a resultat un gran decomís d’articles destinats a la venda il·legal". Així mateix, destaca que les actuacions s’han desenvolupat sense que es produís cap aldarull ni afectació a la ciutadania. "La quantitat d’articles interceptada posa de manifest l’encert d’aquests operatius realitzats fora del passeig Marítim, en el moment en què els articles són desplaçats per a la seva distribució entre els manters, sense ocasionar molèsties a vianants", remarca.

Simarro afegeix que els dispositius s’aniran repetint al llarg de tot l’estiu de manera aleatòria "segons les directrius que marquin els diferents cossos de seguretat, responent als bons resultats assolits i al compromís de col·laboració subscrit entre els cossos policials".

Altres operatius

Cal recordar que aquest no és el primer cop que s'executa un operatiu com aquest. El 29 i 30 de juny, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Roses van desplegar més de cent agents al passeig marítim de la població i a la platja de Santa Margarida en el marc de l'operació 'Liberty' contra la venda il·legal de falsificacions al top manta. El dispositiu es va saldar amb 946 articles requisats valorats en 108.770 euros. A banda dels objectes comissats, els agents també van posar 25 denúncies per infraccions administratives en matèria de contraban.

Les actuacions són fruit dels acords de col·laboració adquirits durant la Junta Local de Seguretat celebrada al municipi el passat 29 de maig i han estat possibles gràcies al control exhaustiu dels manters i a les investigacions prèvies realitzades per part dels cossos de seguretat per detectar i conèixer els patrons de comportament dels venedors il·legals.