L’Estat continua restaurant la part volada el 1939 del castell de Sant Ferran de Figueres

La direcció general de Patrimoni Cultural i Belles Arts del ministeri de Cultura ha adjudicat a l’empresa Cyrespa Arquitectónico SL una nova fase de «recuperació, conservació i posada en valor» del baluard de Sant Narcís del castell de Sant Ferran de Figueres. L’obra ha estat licitada amb un pressupost de 626.545 euros. Cyrespa, de Castelló de la Plana, està especialitzada en la restauració i conservació del patrimoni artístic.

Aquesta inversió s’afegirà a les altres que ja s’han fet en aquest indret, un dels més castigats per la voladura del 1939 i que també va afectar de ple la gran portalada, entre altres elements arquitectònics, de la fortalesa construïda al segle XVIII seguint les directrius de l’enginyer Juan Martín Zermeño.

Aquesta part del projecte de recuperació del baluard de Sant Narcís va arrencar el desembre del 2020 quan el Consell de Ministres va aprovar aquestes obres de recuperació i consolidació de les restes del polvorí de la fortalesa, seguint una aprovació prèvia de l’any anterior. Des d’aleshores, les inversions en aquest espai s’han anat succeint, la qual cosa ha permès donar un nou aspecte a aquesta part destacada del castell de Sant Ferran.

Imatge aèria del castell de Sant Ferran de Figueres / Empordà

El baluard està situat a la part dreta de l’entrada principal de la fortalesa, molt a prop de l’accés a les històriques cavallerisses que van acollir la darrera reunió de les corts legítimes espanyoles l’1 de febrer de 1939. En el moment de la retirada, les tropes republicanes van efectuar dues voladures rellevants a l’Alt Empordà, el 8 de febrer, aquesta del polvorí de Sant Ferran i la de l’església parroquial de Llers, que també emmagatzemava explosius i armament militar. En el cas de la fortalesa figuerenca, l’explosió va causar greus d’anys a part de la seva estructura i les pedres generades per l’explosió van quedar escampades per la falda del Castell fins a la zona d’hortes del terme de Cabanes.

Pedra al Celler de Ca la Teta

Com a anècdota testimonial hi ha el cas d’una pedra de grans dimensions que va caure sobre el celler de ca la Teta de l’Hotel Duran del carrer Lasauca, tal com testimonia una factura de reparació dels danys que encara conserva la família propietària de l’immoble.

En el cas de Llers, la voladura va fer desaparèixer l’església, unes cent seixanta cases del poble i va matar una desena de persones. El govern de Franco va optar que afillar-se el municipi i construir un poble nou per a posar en evidència la voladura provocada per l’exèrcit republicà en retirada. Un documental de dos capítols, impulsat recentment des de l’Ajuntament de Llers amb el suport del Memorial Democràtic, ha posat llum a aquest dramàtic episodi.

El tinent general figuerenc Carlos Díaz Capmany, president del Consorci del Castell i investigador de referència sobre la història de la fortalesa figuerenca, ha deixat escrit que «a conseqüència de les voladures que es van realitzar desaparegueren la cortina compresa entre els baluards de Sant Narcís i Sant Dalmau, i la que anava des del baluard de Santa Tecla al de Sant Jaume. També quedaren danyades algunes parts d’aquests baluards. És a dir: el front sud i la meitat nord del front est de la fortalesa. També van patir greus destruccions els edificis immediats a aquestes zones (Annals IEE, 2000)».

El castell de Sant Ferran és el monument protegit més gran de Catalunya, és visitable. Està considerada la fortalesa militar abaluartada més gran d'Europa.