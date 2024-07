Alerta per la primera onada de calor de l'estiu: a l’Empordà s’esperen registres superiors als 40 graus

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès la primera alerta per calor extrema d’aquest estiu. L’avís, de categoria groga, s’activa avui davant la previsió d’una onada de calor que portarà unes temperatures extremes. A l’Empordà i a la regió de Ponent, a Lleida, s’esperen registres superiors als 40 graus.

La pujada dels termòmetres a Catalunya s’explica per l’arribada d’una massa d’aire molt càlid i sec sobre la península Ibèrica que coincideix, al seu torn, amb el desplaçament d’un anticicló des d’Algèria. Segons adverteixen els meteoròlegs, aquesta combinació de factors provocarà un marcat augment de les temperatures fins al diumenge. A Catalunya, les previsions apunten que el dia més calorós d’aquest episodi serà aquest divendres. Els termòmetres tornaran a baixar a inicis de la setmana que ve tot i que, per ara, tot apunta que es mantindran en valors més alts de l’habitual per a l’època.

Divendres s’espera un dia de cel serè i molta calor a gran part del territori català. A l’interior, en punts del prelitoral i en l’extrem nord-est, està previst que els valors màxims superin els 38 graus. En diversos punts de l’oest i de la depressió central els termòmetres arribaran als 40 graus. Alguns models fins i tot suggereixen que a la zona de Lleida podrien depassar-se els 42 graus. Els termòmetres es mantindran alts durant tota la jornada i, arribats a la nit, no arribaran als valors fins ara habituals. De fet, les previsions apunten que les mínimes no baixaran dels 25 graus. "La sensació de xafogor serà notable en punts del litoral, sobretot en el sector central i sud", adverteixen des del Meteocat.

Pols sahariana

Un altre dels elements clau d’aquesta onada de calor serà l’arribada d’una massa de pols sahariana que s’estendrà a gran part de la península Ibèrica. Segons apunten els pronòstics del Barcelona Dust Regional Center, la irrupció de la calitja es produirà a partir d’avui, entrarà per Andalusia i s’estendrà fins a, com a mínim, l’extrem sud de Catalunya. Durant aquests dies, doncs, és probable que els indicadors de qualitat de l’aire empitjorin a diverses ciutats catalanes. En alguns casos, la caiguda de precipitacions puntuals podria donar lloc a episodis de pluja de fang.

Durant el pic de calor extrema com el que s’acosta, Protecció Civil demana als ajuntaments reforçar la seva xarxa de refugis climàtics i habilitar quants més espais possibles amb llocs frescos i aire condicionat. També reclama prestar especial atenció a les persones més grans de 75 anys i als nens, sent aquests col·lectius especialment vulnerables a la calor, així com aquelles persones amb discapacitats o limitacions de mobilitat, i pacients amb malalties cròniques.