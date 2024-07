Mor l'exregidor Joan Esteve Danés, "el Pillo" de Roses

Amb 74 anys ens ha deixat el rosinc Joan Esteve Danés Soler, conegut popularment com el Pillo de Roses. Va ser regidor d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds entre 2003 i 2011 fins que va abandonar la militància al partit per desavinences amb la seva direcció. Danés va protagonitzar diversos episodis judicials a la vida política municipal i va formar part del d'implicats en l'afer dels Mexicans de 1989, quan un grup de persones van interrompre un ple en què s'havia de debatre una moció de censura a l'alcalde d'aleshores, Joan Bataller (CiU) i que va acabar amb l'urna trencada. El cas va arribar als tribunals amb sentències condemnatòries per als acusats. Durant la seva etapa de regidor també va mantenir picabaralles judicials amb empresaris i l'alcalde Carles Pàramo.

Joan Esteve Danés era una persona inquieta i amb una gran afició al dibuix. Anys enrere va cedir documents i algunes de les seves obres a l'Arxiu Municipal de Roses. Es considerava un "polemista nat", de la qual cosa no se n'amagava. Estava casat amb Lluïsa Guzman i residia a la població.