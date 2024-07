Instal·len a l'Empordà un sistema pioner que alerta de presència d'animals salvatges a les carreteres

La Diputació de Girona ha instal·lat en un sistema pioner que alerta de presència d'animals salvatges en dues carreteres gironines per evitar accidents de trànsit. Les vies escollides són els trams de la GIP-5239, de Navata a Lladó, i la GIV-4082, d'Alp a la Molina, que tenen una alta accidentalitat amb espècies salvatges. A les comarques de Girona, els senglars i cabirols són els animals que més irrompen a les vies i causes sinistres viaris.

Es tracta d'un dispositiu innovador que s'activa quan detecta, al mateix temps, la presència d'un vehicle i d'un animal a prop de la via. La balisa té un radi d'activació efectiu que oscil·la entre els 13 i els 17 metres i emet senyals acústics i lluminosos que alerten els animals i eviten que s'acostin a la carretera. A més, també adverteix el conductor de la presència de fauna.

D'aquesta manera, utilitzant una separació entre balises de 20 metres, es cobreix totalment l'espai pel qual poden accedir els animals a les carreteres. Aquest nou sistema, realitzat en material plàstic, s'alimenta amb energia solar i està creat per l'empresa Visever. El seu cost ha estat de 46.127,54 euros.

Més accidents

L'elecció d'aquestes dues carreteres per portar-hi a terme aquesta prova pilot no ha estat casual. Des de l'any 2016, la Diputació de Girona analitza l'accidentalitat provocada per animals salvatges a la seva xarxa viària, a partir de les dades obtingudes del sistema integral de recollida de dades d'accidents de trànsit dels Mossos d'Esquadra i dels serveis d'emergència del mateix ens supramunicipal. L'any passat es van detectar 209 accidents amb fauna salvatge a les carreteres de titularitat de la Diputació, quan el 2015 només n'hi havia hagut 20, és a dir s'han multiplicat per 10. Aquest fet posa en relleu que aquesta és una problemàtica creixent per l'increment potencial d'aquestes espècies, sobretot senglars i cabirols.

Es tracta d'un sistema pioner a Catalunya. / Diputació de Girona

En aquest sentit, a la GIP-5239, de Navata a Lladó, hi ha hagut 16 accidents entre 2019 i 2023, amb un índex de 4,2 accidents d'aquest tipus al quilòmetre. La GIV-4082, d'Alp a la Molina, encara és més delicada: s'hi han detectat 45 accidents en el mateix quadrienni (2019-2023), amb 6,6 accidents el quilòmetre. I en els 300 metres en què s'han col·locat les balises, ja n'hi havia hagut 12.

"Aquesta és una nova mesura per reforçar la seguretat viària a les carreteres de la nostra titularitat. Som conscients que aquest és un tema complex, al qual cal fer front, i des de la Diputació de Girona ja fa temps que treballem per reduir l'índex d'accidentalitat amb fauna salvatge a la nostra demarcació", ha explicat el diputat de Xarxa Viària, Alfons Casamajó, en un comunicat.

Més senyalització

Prèviament, durant el 2022, ja es va reforçar la senyalització en trams de tres carreteres amb un índex d'accidentalitat més elevat amb animals salvatges: la GIV-5313 a Canet d'Adri, la GIV-6217 de Torroella de Fluvià a Sant Pere Pescador, i la GIV-6502 a la platja de Pals. S'hi van instal·lar rètols LED, molt visibles de nit, amb un temporitzador que regula l'encesa dels senyals i hi limita la velocitat a 50 quilòmetres per hora. A més, actualment, la xarxa viària de la Diputació de Girona compta amb més de 300 quilòmetres amb senyals fixos d'advertiment de perill per fauna salvatge.